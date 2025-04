Comisionada del condado Tarrant regalará 2 mil cartones de huevos

Las actividades se realizarán el 5 y 12 de abril.

La Comisionada del Precinto 2 del Condado Tarrant, Alisa Simmons, regalará miles de cartones de huevos frescos durante un evento de dos semanas en abril.

La campaña "Sharing the Burden, Spreading the Joy FREE Eggs Giveaway" se llevará a cabo en cuatro localidades del condado Tarrant el sábado 5 de abril y el sábado 12 de abril de 2025.

Durante el evento de dos fines de semana, se distribuirán quinientas docenas de huevos a las familias de cada distrito electoral: 500 docenas en el distrito electoral 1, 500 docenas en el distrito electoral 2, 500 docenas en el distrito electoral 3 y 500 docenas en el distrito electoral 4, por orden de llegada, llueva o haga sol.

Aquí las localidades:

Sábado 5 de abril

8 a.m. to 10 a.m.

Southeast Community Health Center

2909 Mitchell Blvd.

Fort Worth, TX, 76105

1 p.m. to 3 p.m.

Northside Community Health Center

2332 Beverly Hills Dr.

Fort Worth, TX, 76114



Sábado 12 de abril

8 a.m. to 10 a.m.

Cornerstone Baptist Church

5416 Matlock Rd.

Arlington, TX, 76018

1 p.m. to 3 p.m.

G.R.A.C.E. Grapevine

837 E. Walnut St.

Grapevine, TX, 76051

Para más información puede llamar al 817-248-6099.

