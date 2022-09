Condado Dallas: Alertan sobre influenza aviar

Texas - La Comisión de Salud Animal de Texas, el Departamento de Agricultura y el Servicio de Salud Animal y Plantas confirmó la alta presencia patógena de influenza aviar en especies mixtas no comerciales (aves que no están en corrales).

Se informó que laboratorios de Medicina Veterinaria de las Texas A&M realizó exámenes a las muestras de varias aves muertas. Mientras que el Departamento de Agricultura indicó que esta influenza no se trata de aves de corral ya que las aves examinadas eran de una misma residencia. La misma no tiene acceso directo o indirecto con las aves de corral o facilidades que trabajen este tipo de animales.

No obstante, la Comisión de Salud Animal de Texas emitió las siguientes recomendaciones a las personas y/o empresarios que se dedican al cuidado y comercio de las aves de corral:

Observar y reportar algún aumento de las aves enfermas o muertas a la Comisión al 1-800-550-8242 o con el Departamento de Agricultura al 1-866-536-7593.

Practicar la buena bioseguridad con los corrales.

Crear barreras para prevenir el contacto con aves salvajes.

Considerar el colocar las aves en el interior para prevenir la exposición.

Evitar la visita a otras instalaciones que tienen aves.

Otros detalles sobre la influenza aviar pueden acceder al portal de la Comisión de Salud Animal de Texas.

