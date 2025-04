Condado Dallas cancela eventos de vacunación en medio de aumento de casos de sarampión

DALLAS, Texas — La decisión del gobierno federal de reducir drásticamente su plantilla está empezando a tener amplias repercusiones en el norte de Texas.

Los despidos masivos estaban en marcha el martes en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés), afectando a servicios críticos y personal en todo el país.

La medida, parte del impulso del gobierno de Trump para reducir el gasto federal, ya ha resultado en aproximadamente 10,000 recortes de empleos a tiempo completo. Los despidos forman parte de una iniciativa liderada por el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk (DOGE, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es racionalizar las operaciones federales.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, es una iniciativa liderada por Elon Musk con el objetivo de "maximizar la eficiencia y la productividad gubernamental".

El martes por la mañana, el Director de Salud y Servicios Humanos del Condado Dallas, Philip Huang, proporcionó una actualización durante una reunión de la Corte de Comisionados del Condado Dallas.

"Fue el martes pasado, a primera hora de la mañana, cuando recibí un correo electrónico con un enlace a un mensaje del gobierno federal sobre una de nuestras subvenciones", explicó Huang.

Huang dijo que recibió un correo electrónico del gobierno federal el pasado martes. Al final, se enteró de que tres subvenciones se verían afectadas por los recortes federales.

"Sabíamos que una de ellas expiraba en mayo de este año. Así que ya habíamos gastado el 99%", explicó Huang.

Sin embargo, otros dos recortes de subvenciones ya han tenido un impacto significativo en el Condado Dallas.

"Dos (subvenciones) que eran de CDC pasando por el Departamento de Salud del Estado a nosotros", dijo Huang. "Recibimos la notificación el martes por la noche del Departamento de Salud del Estado porque todavía estaban tratando de interpretar lo que estaba pasando. Pero todos nos dijeron que la financiación se había interrumpido el día anterior."

Las dos ayudas están valoradas en más de $40 millones y expiraban en julio de 2026.

"Una de ellas era nuestra ELC, que significa capacidad epidemiológica y de laboratorio. Y la otra era la subvención para inmunización", explicó Huang.

Reveló que se ha despedido a varios miembros del personal de su programa de inmunización.

"El viernes tuvimos que despedir a 11 empleados a tiempo completo y a 10 a tiempo parcial, lo que es realmente trágico para estas personas", dijo Huang.

Los despidos, dijo Huang, podrían afectar significativamente a los esfuerzos locales de vacunación en el condado de Dallas.

"Estos recortes nos están obligando a cancelar 50 eventos de vacunación que estaban programados para el próximo año", dijo Huang. "Para la situación del sarampión, nos habíamos puesto en contacto con muchas escuelas que tenían tasas de vacunación más bajas. Se habían puesto en contacto con nosotros para organizar clínicas que acudieran a esas escuelas. Eso es parte de lo que hemos tenido que cancelar".

Los fondos también se destinaron a cubrir los gastos de equipos de laboratorio adicionales destinados a aumentar la capacidad de realizar pruebas rápidas de detección del sarampión.

"Lo que también estamos tratando de averiguar es sobre algunos de los equipos de laboratorio", dijo Huang. "Algunos de ellos los habíamos pedido y comprado e incluso habíamos adelantado algo de dinero… Tenemos que ver si el gobierno federal lo va a aceptar".

Cuando se le preguntó cómo respondería el HHS del condado de Dallas, Huang mencionó que el plan de respaldo implica dirigir a los residentes a las clínicas de salud existentes para la distribución de vacunas. A pesar de esto, dijo que la pérdida de personal vital amenaza con ralentizar los esfuerzos para prevenir enfermedades como el sarampión, sobre todo cuando el estado se enfrenta a un posible brote.

Estos recortes a nivel local son sólo una parte de una reestructuración federal mucho mayor. Los despidos comenzaron oficialmente el martes, y organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) han sufrido importantes reducciones. Los CDC perderán unos 2,400 empleados, mientras que la FDA recortará 3,500 puestos.

Los recortes de puestos de trabajo a escala federal están generando inquietud en todo el país, sobre todo en los departamentos de salud pública más pequeños, que ya se enfrentan a problemas sanitarios como los brotes de sarampión. A escala nacional, algunas de las divisiones más afectadas son las dedicadas a la prevención del VIH, la salud de las minorías y la prevención de lesiones, incluida la investigación sobre la violencia armada.

Según NBC News, los funcionarios del HHS han asegurado al público que estos despidos no afectarán a los servicios de Medicare y Medicaid ni a las revisiones de medicamentos, dispositivos médicos y alimentos por parte de la FDA. Sin embargo, los recortes siguen suscitando serias preocupaciones sobre el futuro de la preparación de la sanidad pública, especialmente a la luz de la reciente pandemia mundial.

Para mitigar los efectos de los despidos, algunas agencias y programas se integrarán en una nueva entidad denominada "Administración para una América Saludable" (AHA, por sus siglas en inglés), que supervisará las responsabilidades de varios departamentos, entre ellos la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias y la Administración de Recursos y Servicios Sanitarios.

Durante semanas, Huang se ha hecho eco de los inminentes recortes y, en una entrevista concedida en marzo a NBC 5, declaró que la reducción de recursos en áreas clave como la prevención de enfermedades, especialmente tras una pandemia, podría poner en peligro la salud pública.

"No podemos olvidarnos de la inversión continuada en salud pública, para que si en el futuro tenemos alguna situación como ésta, estemos totalmente preparados. No podemos dejar de financiar todo el apoyo que necesitamos para poder mantener esta preparación", afirmó.

Mientras el DCHHS reestructura su presupuesto para garantizar la equidad sanitaria y el acceso, el Dr. Huang dijo que podrían producirse más recortes federales.

"Lo que está ocurriendo aquí no es un esfuerzo planificado (por el gobierno federal). Es muy fortuito", dijo Huang. "No se pueden sustituir estas decenas de millones de dólares. No están disponibles a esa escala. Esto es lo que es, trágico. Esto realmente nos está haciendo retroceder a todos décadas en términos de infraestructura de salud pública."

A nivel local, el condado de Tarrant aún no ha recibido información actualizada sobre cómo los despidos podrían afectar a sus programas, mientras que los funcionarios de los condados Collin y Denton siguen esperando información.

A medida que se desarrolle esta historia, proporcionaremos actualizaciones sobre cómo estos recortes federales afectan a los servicios de salud pública en el área de DFW.

