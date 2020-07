Autoridades del condado Tarrant anunciarán que las clases en persona iniciarán hasta el 28 de septiembre

El departamento de salud del condado de Tarrant ordenará a las escuelas del condado que realicen clases solo en línea al menos hasta el 28 de septiembre, según un correo electrónico obtenido por NBC 5.

El anuncio está programado para el mediodía de este martes, según un correo electrónico de Kent P. Scribner, Superintendente del distrito escolar independiente de Fort Worth (FWISD, por sus siglas en inglés).

El FWISD llevará a cabo las primeras seis semanas de clases en línea, dijo Scribner. Pero la orden también afecta a otras escuelas en el condado Tarrant.

En el correo electrónico, Scribner dijo que ha estado en contacto cercano con los funcionarios del departamento de salud.

"Después de una estrecha consulta, estos médicos y profesionales de la salud emitirán una declaración al mediodía de hoy diciendo que la instrucción en persona no comenzará antes del 28 de septiembre", escribió Scribner.

Cuando se le pidió confirmar el anuncio, el portavoz del departamento de salud del condado Tarrant, Richard Hill, no confirmó la orden. "Él (Scribner) sabe más que yo. No he visto eso", dijo Hill.

Los dos distritos más grandes, Fort Worth y Arlington, habían anunciado planes para comenzar las clases el 17 de agosto.

Fort Worth había planeado reabrir las aulas, pero también ofrecer clases en línea para quienes las quisieran.

En una reunión de la junta escolar del distrito escolar de Arlington el lunes por la noche, los administradores dijeron que los detalles de sus planes de reapertura estaban en progreso.

En su correo electrónico, Scribner dijo que el distrito celebraría reuniones con ayuntamiento de Fort Worth a las 5 p.m. el próximo lunes y martes para explicar más el plan.

