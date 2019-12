Confirman cuarta muerte por gripe en condado Dallas

TEXAS - El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado Dallas (DCHHS, por sus siglas en inglés) ha confirmado la cuarta muerte a causa de la gripe.

El paciente tenía 34 años, pero por razones de privacidad DCHHS indica que no revelarán su identidad. Sin embargo, oficiales indican que esta es la cuarta muerte durante el periodo del 2019-2020.

“Hemos visto un incremento más temprano con la gripe en esta temporada….La mejor manera de protegerte a ti y otros es que te vacunes”, dijo el doctor Philp Huang, quien es también el director y autoridad de salud en DCHHS.

El departamento de salud también estará ofreciendo vacunas gratis el 25 de enero del 2020 en el siguiente lugar: Health and Safety Fair at the Pleasant Grove Christian Church.

Para más información puedes llamar al 214-819-2162 o visitar el siguiente sitio de internet: www.dallascounty.org/department/hhs/influenza.html.