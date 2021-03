Congresista visita refugio para menores migrantes no acompañados en Fort Bliss

Durante el lunes, 29 de marzo, el congresista Tony Gonzales recorrió un centro de detención para migrantes en Ciudad Juárez, México, y visitó las instalaciones donde la base militar de Fort Bliss estará albergando a menores migrantes no acompañados.

De acuerdo a un comunicado de prensa, la visita surgió con el fin de que el congresista pudiera observar de cerca la crisis migratoria que actualmente se vive en la frontera.

“Arreglar nuestra crisis en la frontera debe ser un esfuerzo binacional entre Estados Unidos y México”, dijo Gonzales. “Visité Ciudad Juárez para ver cuán grave es la situación también en el lado mexicano. Las familias que conocimos son más que estadísticas. Son como tú y yo. Los peligros que encuentran en su viaje desde lugares como Haití, Honduras y Cuba son horribles. En este momento, nada está cambiando y nuestro sistema roto solo está alentando a que se realicen más de estos peligrosos viajes. Nuestras naciones deben mantener un diálogo constante en todos los niveles. Esta es una crisis humanitaria y es hora de que nuestros líderes actúen”.

Durante su visita en la base militar de Fort Bliss, Gonzales se reunió con miembros del conocido como Joint Taks Force North y observó la instalación del nuevo refugio para menores migrantes no acompañados.

Esta instalación en Fort Bliss está programada para comenzar a recibir niños a partir del martes, 30 de marzo, y tendrá 5,000 camas disponibles para menores no acompañados que crucen la frontera.

Fort Bliss es el séptimo refugio de afluencia de emergencia en los Estados Unidos que se abre este año y el primero de dos en asociación con el Departamento de Defensa.

“La apertura de otra instalación para menores no acompañados muestra lo grave que realmente es esta crisis, y no se está desacelerando en el corto plazo”, dijo el congresista Gonzales. “Estamos viendo un aumento insostenible de familias, personas y, especialmente, niños no acompañados. Como padre de seis, me rompe el corazón ver a los niños hacer un viaje tan peligroso solos para intentar tener una vida mejor. La Administración de Biden debe intervenir, poner fin a su retórica de fronteras abiertas y proporcionar a nuestros agentes de la patrulla fronteriza los recursos que necesitan para continuar haciendo su trabajo”.