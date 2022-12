Consejos para vivir con depresión estacional y cómo combatir la tristeza invernal

Texas - Durante las estaciones de otoño e invierno los días son más cortos y las noches más largas. Esta falta de luz que anima a muchos a quedarse en el hogar y no hacer nada al aire libre puede aumentar el desarrollo del trastorno afectivo estacional (SAD por sus siglas en inglés).

Jeanette Domínguez, LPC, Consejera Mental de Parkland Health indicó que "la temporada navideña puede aumentar el SAD. Mientras que el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), dijo que los síntomas del SAD comienzan a finales del otoño o principios del invierno y desaparecen durante la primavera y el verano.

En la mayoría de los casos, las personas que tienen una salud mental normal durante la mayor parte del año presentan síntomas depresivos en la misma época del año, frecuentemente en invierno. Los síntomas más comunes son dormir demasiado, tener poca o casi nada de energía y comer en exceso.

Entre las recomendaciones que brinda la especialista están:

Crear un espacio que haga sentir a la persona con energía y motivación.

Añadir colores más brillantes al hogar.

Utilizar ropa de color.

Añadir más iluminación a los espacios de trabajo y del hogar.

Estar rodeado de otras personas durante los días festivos.

Otros tratamientos (provistos y/o consultados por un profesional de la salud) son:

Psisoterapia

Medicamentos antidepresivos

Vitamina D

No obstante, Domínguez agregó que "si le gusta estar solo, recomiendo practicar el autocuidado con un buen libro o escuchando música. No hay una solución única para todo, así que, si una cosa no funciona, pruebe algo diferente”.

Datos sobre el SAD:

Los científicos no comprenden del todo las causas.

Las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Mental indican que las personas con SAD pueden tener una actividad reducida de serotonina, que ayuda a regular el estado de ánimo.

La luz solar controla los niveles de las moléculas que ayudan a mantener los niveles normales de serotonina, pero en las personas con SAD, esta regulación no funciona correctamente, lo que provoca una disminución de los niveles de serotonina durante el invierno.

