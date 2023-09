Almuerzo de New Friends New Life con Kerry Washington

Telemundo 39 y NBC 5 lo invitan a almorzar y conversar por una causa en el almuerzo New Friends New Life 25th Silver Jubilee el viernes 29 de septiembre a las 11:30 a.m. en el Hyatt Regency Dallas. Kerry Washington, actriz, productora, directora, defensora y activista de toda la vida, ganadora de un Emmy y nominada al SAG, encabezará el almuerzo anual de la organización sin ánimo de lucro. Laura Harris, de NBC 5, será la moderadora junto con Kerry Washington.

Las entradas individuales son limitadas. Para reservar su patrocinio o asientos, haga clic AQUÍ.

New Friends New Life

25º Almuerzo Anual Silver Jubilee

Viernes 29 de septiembre

Con Kerry Washington

11:30 a.m. Hyatt Regency Dallas

300 Reunion Blvd

Dallas

Para entradas y más información, haz clic AQUÍ.

ACERCA DE NEW FRIENDS NEW LIFE

New Friends New Life (NFNL) se fundó en Dallas en 1998. Creció a partir de un comité de la iglesia innovadora a una organización sin fines de lucro independiente que proporciona una amplia oferta de programas basados en la evidencia para ayudar a los sobrevivientes de la trata sexual y la explotación recuperarse de un trauma complejo, reconstruir sus vidas, y prosperar. (NFNL) se ocupa de la restauración y el empoderamiento de las adolescentes, las mujeres y sus hijos para concienciarlos más. Con la apertura de su Centro de Recursos para Jóvenes, en colaboración con la oficina del Gobernador, se ha atendido a 546 chicas. New Friends New Life también ha organizado un grupo de defensa de los hombres para animarles a unirse a la lucha contra el tráfico y la explotación sexuales.