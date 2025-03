Autism Speaks organiza – Cumbre Empower y Challenge 2025

Telemundo 39 y NBC 5 lo invitan al Autism Speaks - Cumbre Empower y Challenge 2025. El evento inaugural comenzará el viernes 11 de abril en el Ruthe Jackson Center en Grand Prairie. Acepte el reto el sábado 12 de abril en el Levitt Pavilion en Arlington y camine, corra o vaya en bicicleta para recaudar fondos para asegurar que los programas y servicios vitales sigan siendo accesibles para la comunidad autista.

La Cumbre Empower contará con multitud de oradores locales, entre ellos personas con autismo, que aportarán sus conocimientos y compartirán historias inspiradoras de sus propios viajes a la etapa adulta. También habrá una exposición con recursos útiles e información para jóvenes y adultos autistas.

El Empower Challenge invita a los asistentes a correr o caminar por un sendero de 10 o 5 kilómetros a través de la vibrante Universidad de Texas en Arlington, zonas históricas y residenciales, y el centro de Arlington. Los participantes también pueden optar por recorrer en bicicleta un sendero de 30 o 10 millas que los llevará por el distrito de entretenimiento de Arlington, mostrando lugares emblemáticos como el AT&T Stadium y el Globe Life Field.

La participación en la Cumbre - Empower y Challenge ayuda a Autism Speaks a recaudar los fondos necesarios para impulsar el cambio y crear un mundo más inclusivo para todas las personas con autismo.

Para aquellos que no puedan asistir, pueden donar directamente a Autism Speaks haciendo clic AQUÍ.

Autism Speaks - Cumbre Empower y Challenge 2025

PRIMER DÍA - CUMBRE

Viernes, 11 de abril

11:30 a.m. - Registro y Expo Abre

Centro Ruthe Jackson

3113 S. Carrier Parkway

Grand Prairie

Para más información, haga clic AQUÍ.

SEGUNDO DÍA - DESAFÍO

Sábado, 12 de abril

6:30 a.m. - Apertura del Festival e Inscripción

7:30 a.m. - Recorrido en bicicleta de 30 millas

8:00 a.m. - Recorrido en bicicleta de 10 millas

8:30 a.m. - Carrera de 10 km

9:00 a.m. - Carrera y marcha de 5 km

Pabellón Levitt

100 W. Abrams St.

Arlington

Para más información, haz clic AQUÍ.