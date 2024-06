Celebra el 4 de Julio en Frisco Freedom Fest

¡Celebra el 4 de julio con NBC 5 y Telemundo 39 en el Frisco Freedom Fest! El evento de dos días el 3 y 4 de julio desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. en Simpson Plaza tiene más de 20 años y termina con uno de los espectáculos de fuegos artificiales más grandes del Norte de Texas.

El evento rinde homenaje a los veteranos y héroes militares con actos selectos en el Estadio Toyota y en el Parque Jimmy y Clara Jones. Los amantes de los perros podrán disfrutar de la carrera Dachshund Dash y de la carrera 5K, apta para perros. Los aficionados al deporte podrán disfrutar de un emocionante partido entre el FC Dallas y los Portland Timbers en el estadio Toyota, seguido de un espectáculo de fuegos artificiales.

Además, la familia podrá disfrutar de una exhibición de coches, atracciones, puestos de comida y bebida y un nuevo evento: el Festival del Helado de Texas.

Algunos eventos cuentan con inscripciones anticipadas y en línea, así que asegúrese de consultar el programa completo del festival aquí y sígalos en las redes sociales.

Frisco Freedom Fest

Miercoles, 3 de julio

Jueves, 4 de julio

6pm-10pm

Simpson Plaza

6101 Frisco Square Blvd.

Entrada gratuita