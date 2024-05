Celebra Juneteenth en Opal’s Walk for Freedom

Camine y celebre el 19 de junio con la Dra. Opal Lee, Unity Unlimited, Inc., Telemundo 39 y NBC 5, el miércoles 19 de junio, en Opal's Walk for Freedom. La caminata de 2.5 millas comienza a las 9 a.m. en el Museo Afroamericano de Dallas en Fair Park. Disfrute de los hermosos terrenos y la cultura de Fair Park mientras caminamos para honrar el día nacional.

La Dra. Lee, también conocida como la "Abuela de Juneteenth", hizo historia cuando el Día de la Independencia Nacional Juneteenth se convirtió en ley nacionalmente el 17 de junio de 2021. Esta joven activista social de 97 años, maestra de escuela y consejera jubilada, inició un movimiento para hacer del Día de Junio un día federal, oficial y fue nominada para el Premio Nobel de la Paz 2022. Está comprometida con su misión de educar a otros sobre Juneteenth y es una inspiración para todos.

Inscríbase hoy mismo en la Marcha por la Libertad de Opal. Traiga a sus amigos y a toda la familia a esta divertida e inspiradora caminata. Para caminar en persona en Fair Park o para caminar virtualmente, haga clic AQUÍ.

Celebra Juneteenth

La marcha de Opal's Walk for Freedom

Miercoles, 19 de Junio

9:00 a.m. - Comienzo de la marcha

Museo Afroamericano de Dallas

3536 Grand Avenue

Fair Park - Dallas

Para inscribirse para caminar en persona o virtualmente, haga clic AQUÍ.