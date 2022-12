Angel Tree: ¡Ayudar a los demás en esta temporada navideña!

Ya estamos en plena temporada de días festivos. Entre la comida, el pavo, los regalos, parte de la euforia que viene con esta etapa es comprar y comprar. Mientras que parte de nuestra comunidad no vive la misma experiencia durante esta época ya que muchas familias del norte de Texas viven cheque a cheque.

Uno de los grandes retos para ellos en esta temporada es decidir entre darle de comer a sus hijos o comprarles regalos. Gracias a organizaciones como el Ejercito de Salvación, esto no será una cuestión para ellos.

¿Pero que es el ejército de salvación?

Probablemente ha visto las famosas cubetas rojas acompañado por alguien sonando una campanita, pues ese solo es un vínculo por parte del Ejercito. La misión del E.D.S o el Ejercito de Salvación es un movimiento internacional por parte de la Iglesia Cristiana Universal. El mensaje de la organización es basado en la biblia con la misión de predicar el Evangelio de Cristo, con la meta de ayudar a la humanidad. La ayuda es provida por programas que ayudan a indigentes, la pobreza y adición. Parte de la ayuda que ofrecen son albergues equipados con comida, servicios para buscar empleo y un servicio de devoción.

¿Y por qué debería de donar?

¡Una sola palabra, agradecimiento! El agradeciendo de estará con familiares, amigos, salud, comida, trabajo y lo básico que se requiere para vivir una vida plena. El agradecer fortalece esos vínculos y con el aspecto de dar a los mas necesitados impacta nuestro bien estar en ser mas positivo. Además, abre el camino para mostrarle a nuestros niños la importancia de la humildad y agradecimiento.

¿Y cómo puedo ayudar al “Angel Tree”?

El “Angel Tree” o Árbol de Angel es un árbol de navidad especial del Ejército de Salvación. El árbol esta puesto en varias ubicaciones desde centros comerciales, tiendas etc. En vez de ser decorado con esferas y luces lo principal del árbol son las etiquetas que lleva escrito el nombre de un niño o anciano necesitado. La etiqueta lleva el nombre del niño/niña o anciano/anciana, su edad y pedido de regalo. Así es, estos miles de árboles alrededor del país vienen decorados con etiquetas de varios nombres de niños y gente que usualmente no recibirían un regalo de navidad si no fuera por la ayuda de gente como usted.

El Árbol de Angel es especial, varios niños y gente de la tercera edad se registran; ¡Ya que son aprobados para ser parte del programa esperan a ser seleccionados como alguien como usted!

Así que para adoptar un ángel o darle un regalo a uno de nuestros de la comunidad pude visitar – Salvationarmyntx.org/north-texas. Desde ahí sigua las inturcciones en

Haga click en “Adopt an Angel Online” Vaya bajo la página seleccione “ADOPT AN ANGEL” Escoja a quien le desea regalar (niño/niña, anciano/anciana) Seleccione a quien le desea regalar Tendrá que dejar el regalo ANTES del 2 de DICEMBRE en una de las ubicaciones abajo entre las 11:30 am – 5:30 pm.

Donde puede dejar sus regalos

NorthPark Center

8687 N Central Expy

Dallas, TX 75225

Galleria Dallas

13350 Dallas Pkwy

Dallas, TX 75240

Northeast Mall

1101 Melbourne Rd

Hurst, TX 76053

The Shops at Willow Bend

6121 W Park Blvd

Plano, TX 75093

Golden Triangle Mall

2201 S. I-35E

Denton, TX 76205

Hulen Mall

4800 S. Hulen St.

Fort Worth, TX 76132

The Parks at Arlington

3811 S. Cooper Street

Arlington, TX 76015

Para más ubicaciones haga clic aquí, salvationarmyntx.org/north-texas/angel-tree