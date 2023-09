Dallas Startup Week 2023, el mayor acontecimiento empresarial del norte de Texas

Dallas Startup Week 2023, el mayor evento empresarial del Norte de Texas

¡Prepárate para un evento como ningun otro este septiembre que encenderá el espíritu emprendedor en el Norte de Texas! Telemundo 39 y NBC 5 unen fuerzas con The DEC Network's Dallas Startup Week 2023. Un evento de una semana de duración que mostrará el próspero ecosistema de startups de la región, con un cartel repleto de estrellas que incluye al quarterback del Salón de la Fama de Los Dallas Cowboys, Troy Aikman, el cofundador de AOL, Steve Case, el cofundador de Next Door, Nirav Tolia, el rapero reconvertido en inversor y empresario, Chamillionaire, y la directora ejecutiva de Buzzballz, Merrilee Kick.



Desde hace una década, Dallas Startup Week fomenta la innovación y pone en contacto a emprendedores con inversores. Este año promete ser más grande y mejor que nunca. Durante cinco días repletos de acción, del 10 al 14 de septiembre, más de 5,000 inversores y aspirantes a empresarios se reunirán para compartir ideas, aprender de expertos del sector y explorar estrategias de inversión que puedan llevar sus empresas a nuevas cotas.

Brittney Johnson, de NBC 5, será la maestra de ceremonias de "For the Future of Venture Forum", con Troy Aikman, Steve Case y Doug Campbell como oradores principales. Además, el día de la inauguración, Joseline Donoso, de Telemundo 39, presentará "Disrupt Dallas Summit" con Chamillionaire como orador principal.

A continuación se enumeran los principales eventos.

Para obtener una lista completa de eventos visita: AQUÍ

10 de septiembre de 2023

Celebración inaugural por la noche

11 de septiembre de 2023

Dell Pitch Showcase

Cumbre Disrupt Dallas (Chamillionaire como orador principal)

Startup Alley Showcase

12 de septiembre de 2023

Corporate Startup Innovation Summit (Nirav Tolia, fundador de Nextdoor, como orador principal)

Concurso Capital One Accelerator

13 de septiembre de 2023

Cumbre de Mujeres Innovadoras (Merrilee Kick como oradora principal)

Mercado de mujeres empresarias

14 de septiembre de 2023

The Future of Venture Forum Summit (Steve Case y Troy Aikman con Doug Campbell como Keynotes)

Dallas Startup Week 2023 no es sólo un evento; es un catalizador para el crecimiento y la innovación. Marquen sus calendarios y prepárense para formar parte de algo extraordinario.

La inscripción para la Dallas Startup Week 2023 ya está abierta. Algunos eventos tendrán aforo limitado, así que asegúrese de inscribirse para asegurar su plaza. Para consultar el programa completo de eventos, visite AQUÍ.