¡Dinosaurios en vivo! vuelve al Heard

Telemundo 39, NBC 5 y el Heard Museo de Ciencias Naturales y Santuario de Vida Silvestre te invitan a venir a ver ¡Dinosaurios en vivo!. La exposición más popular del Heard regresa en su 19º año, del sábado 31 de agosto de 2024 al lunes 17 de febrero de 2025.

Viaje en el tiempo con toda la familia en el Heard con animatronics de tamaño natural, en movimiento y rugientes para una experiencia como ninguna otra. Lo más destacado de la exposición, como el Tiranosaurio Rex, emocionará y deslumbrará con sus movimientos y sonidos realistas. Las exhibiciones interactivas, como la excavación de fósiles, educarán a niños y adultos por igual, ¡y se lo pasarán en grande!

Dinosaurios en silencio, una versión sensorial de la experiencia, se celebra el segundo sábado de cada mes, de 8 a.m. to 9 a.m.. Para más información, haga clic AQUÍ.

Se ofrecen visitas guiadas previa reserva. ¡Dinosaurios en vivo! está en el exterior, rodeado por el Heard Santuario de vida silvestre.

¡Dinosaurios en vivo!

31 de agosto de 2024 - 17 de febrero de 2025

Heard Museo de Ciencias Naturales y Santuario de vida silvestre

1 Nature Place

McKinney, TX 75069

Para obtener más información, incluyendo los dinosaurios que se exhibirán, haga clic AQUÍ.

Visite el Heard Museo de Ciencias Naturales AQUÍ.