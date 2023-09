Fiestas Patrias y la celebración del Día de la Independencia de México presentada por “Visita Fort Worth”

Únase a Telemundo 39, NBC 5 y Visita Fort Worth en el inicio del Mes de la Herencia Hispana con nuestro evento de Fiestas Patrias el domingo 17 de septiembre en Fort Worth Stockyards.

Nancy Leal de Telemundo 39 estará en esta emocionante celebración del Día de la Independencia de México. Todo comienza a las 10:00 a.m. con música y danza folklórica, un paseo de ganado a las 11:30 a.m. seguido por el desfile a lo largo de East Exchange Avenue con el Consulado General de México, Funcionarios de la Ciudad de Fort Worth, Charros, Escaramuzas, carrozas, organizaciones hispanas, banda, tamborazo, y mucho más. El Consulado General de México estará presente para El Grito. La celebración es GRATUITA. así que trae a todos tus amigos y a tu familia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Para más detalles y un calendario completo de eventos, visite Visita Fort Worth AQUÍ.

Comienza el Mes de la Herencia Hispana con FIESTAS PATRIAS



10:00 a.m. - 11:30 a.m. - Música y baile folclórico

11:30 a.m. - Paseo de ganado de la manada de Fort Worth

11:40 a.m. - Desfile de la Herencia Hispana: Consulado General de México, Funcionarios de la Ciudad, Charros, Escaramuzas, carrozas, organizaciones hispanas, banda, tamborazo, bailes Folklóricos y mucho más.

12:30 p.m. - 2:00 p.m. - Música de Mariachi y Baile Folklórico

2:00 p.m. - 4:00 p.m. - Evento pagado y con boleto - Extravaganza Ecuestre en el Cowtown Coliseum - México En La Sangre.

4:00 p.m. - Música de Banda frente al Cowtown Coliseum