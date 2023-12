Prepárese para la experiencia más legendaria del estilo de vida del Oeste en 2024: Telemundo 39 y NBC 5 lo invita al Fort Worth Stock Show & Rodeo! Desde 1896, este evento ha cautivado al público con su auténtico encanto y su emocionante acción de rodeo. Con la friolera de 23 días de emoción sin parar, no es de extrañar por qué este evento es conocido como "¡La cosa es legendaria®!"

Una de las actividades más destacadas del Fort Worth Stock Show & Rodeo es el Best of the West Ranch Rodeo. Sea testigo de cómo expertos vaqueros y vaqueras exhiben su talento en eventos como la monta en equipo, la monta de broncos y las carreras de barriles. Es una auténtica celebración del espíritu vaquero y un testimonio de la rica herencia del Oeste que Fort Worth atesora.

Pero eso no es todo: ¡prepárese para alucinar con la Celebración de lo Mejor de México! Sumérjase en vibrantes actuaciones culturales y música tradicional que le transportarán directamente a México. Es una fusión de dos culturas increíbles que se unen para crear una experiencia inolvidable. El programa de entretenimiento en vivo también contará con el Rodeo Cowboys of Color, Bulls Night Out Extreme Bull Riding y Texas Champions Challenge.

2023 Stock Show candid. Glen E. Ellman photo

Tanto si es un entusiasta del rodeo como si simplemente busca una aventura inolvidable, marque en su calendario el Fort Worth Stock Show & Rodeo 2024. ¡Este acontecimiento promete hacer honor a su legendaria reputación y proporcionarle recuerdos que durarán toda la vida! Así que ensille y prepárese para un increíble viaje al corazón de la tradición del Oeste.

Para obtener información sobre la entrada, el estacionamiento u otros datos, visite AQUÍ.

Fort Worth Stock Show & Rodeo

21 de Enero – 3 de Febrero, 2024

8 a.m. - 10:30 p.m.

Todos los días