Destacando hispanos a través del país y aquí mismo en la comunidad del norte de Texas, la organización Hispanic Star deja en claro que está aquí para los hispanos, por los hispanos.

Su trabajo se expande en aportar apoyo en los sectores de salud, educación, economía, diversidad, e igualdad, y esa es solo una de las varias metas a las que la fundación se ha comprometido para nuestra comunidad Hispana.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Específicamente en el Metroplex, Hispanic Star comenzó en el marzo de 2020 justo días después de que el receso global conocido como La Pandemia, hubiera tomado rienda del mundo. “Algo inesperado para muchos, pero raramente fue exactamente lo que Hispanic Star necesitaba”, como lo explica Marty Martinez, Hub Leader de Hispanic Star en la región de Dallas.

“Fue un obstáculo, el 2020 fue un momento difícil para muchos. Vimos negocios cerrar, hospitales saturarse sin suficientes recursos, y vimos a nuestra gente Latina/Hispana ser golpeada por un factor que estaba fuera de su control. Las circunstancias no eran las deseadas para lanzar una organización sin fines de lucro al nivel global…Pero lo último en nuestras mentes era lanzar una campaña, si no cómo vamos a ayudar a nuestra gente…que podemos hacer", dijo Marty Martinez.

Inmediatamente, surgió la idea de organizar donaciones de productos con apoyo de P&G y Matthew 25. Hoy en día el valor total de las donaciones hechas en la región superan los 9.5 millones de dólares en productos domésticos y de limpieza.

La donación por método de serví carro, fue llevada a cabo por las 6 instalaciones de Hispanic Star en las ciudades de Salt Lake City, Miami, Chicago, Rio Grande Valley, Houston, Nueva York y Dallas. Ayudando a más de 25,000 familias Hispanas, fue un impacto nacional que reunió voluntarios y empresas en distribuir más de 3.2 millones de productos esenciales a más de 20 ciudades a lo largo de 2020 y 2021.

Como explica Marty, es solo el principio para lo que Hispanic Star planea al largo plazo. “Aquí en Dallas Fort Worth, usamos todos nuestros recursos posibles para ofrecer oportunidades que eleven la inclusión y equidad para la comunidad Hispana”.

Recientemente, la organización sostuvo el “Hispanic Leadership Summit”, reuniendo líderes de PEPSICO., Avocados from México, McKesson, entre otros. La conferencia toco temas como: la desigualdad de pago ante las Latinas, la salud y específicamente los recursos disponibles a la comunidad Hispana. “Son los temas que necesitamos traer a la mesa… al mundo. ¿Porque las latinas son más receptivas a ser pagadas menos en comparación a sus compañeros?, porque la mayoría de los hispanos no tienen la misma facilidad o acceso a recursos médicos? …Al final ser Latino no debe ser visto como una debilidad, somos trabajadores, el poder que tenemos es más grande de lo que reconocemos, y esto solo es el principio”, dijo Marty Martinez.

SOBRE HISPANIC STAR:

Hispanic Star, es una organización, cuya misión es elevar la representación Hispana y brindar apoyo a través de programas comunitarios. Fundado por Claudia Romo Edelman cual también lidera y sirve como directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro “We Are All Human” o en español “Somos todos Humanos”, ha acaparado la atención del país con su lucha por la diversidad. A través de su iniciativa Hispanic Star, la ejecutiva mexicana se desempeña en crear oportunidades de diversidad, inclusión y equidad para la comunidad Latina. Hispanic Star cuenta con centros y equipos en más de 15 estados. Para más información sobre Hispanic Star en Dallas puede visitar https://hispanicstar.org.

https://hispanicstar.org/