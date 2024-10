Inscríbete para el Turkey Trot de la YMCA de Fort Worth

Telemundo 39, NBC 5 y el YMCA de Fort Worth quieren invitarte a la 43ª edición anual del Turkey Trot del YMCA de Fort Worth este 28 de noviembre, Día de Acción de Gracias, en las tiendas de Clearfork!

Únete a la 5K, 8K, o 1K Gobbler Trot para niños. También puede inscribirse en una carrera de trote para perros de cualquier tamaño, y traer a los miembros de su familia peludos y de cuatro patas para que no se pierdan este evento familiar.

Este año, la YMCA Turkey Trot también se complace en añadir el Concurso de Disfraces 2024. Ven vestido con tu disfraz familiar favorito para tener la oportunidad de competir entre los diez mejores disfraces del día.

Para inscribirse en cualquiera de estos trotes, haga clic AQUÍ.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Trote del Pavo

Día de Acción de Gracias, 28 de noviembre

7:45 a.m. - Trote 8K

8:00 a.m. - Trote del Pavo 1K

8:30 a.m. - 5K Trot

Las tiendas de Clearfork

5188 Monahans Ave.

Fort Worth

Para obtener más información y para inscribirse, haga clic AQUÍ.