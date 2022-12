¡Joven recibe posiblemente el mejor regalo del año! Por parte de los Dallas Cowboys

Jonathan Hall de 21 años no es fan… es aficionado de los Dallas Cowboys! El joven de Hearne, TX posiblemente a obtenido el mejor regalo del año esta navidad, el tan solo ver un partido de los Dallas Cowboys en Noche Buena y la oportunidad de ir al campo a visitar los jugadores.

El joven de Hearne, TX vive en Crossroads un centro de rehabilitación y cuidado. Jonathan padece de parálisis cerebral y al nacer fue puesto en cuidado institucional o conocido como “Foster care”. Sin embargo, tras su vida algo es constante su amor por el equipo azul/platino.

Lo cual llego al perfecto tiempo en cuando Jonathan llamo a su favorito show “Law Nation Sports” donde después de una platica con el presentador “Law Nation”, surgió la idea de regalarle a Jonathan la oportunidad de ver un partido de los Dallas Cowboys.

“Obtuve los boletos sin saber sus circunstancias, originalmente los boletos eran para un partido de los Chicago Bears. Es cuando hable con su director y me entere que se necesitaría 3 personas: Un chofer, una enfermera y boletos para Jon.” – comento Law, Presentador de Law Nation Sports

Organizar esta oportunidad se convertiría en la misión de Law debido a que, Jonathan no es móvil, requiere de una silla de ruedas y está conectado a un tubo de alimentación.

El plan aun siguió en marcha y Law consiguió lo que el dice fue un milagro. “Esto es un milagro es un momento mágico por Jon no paramos aquí.”

Law junto a Javy Martinez (director ejecutivo del show Inside the Huddle) trabajaron juntos para crear esta experiencia memorable. Martinez patrocino el hotel, jerséis y logro obtener al Linebacker- Devin Harper ha llamarle vía FaceTime a Jonathan.

“Esta es una historia tan inspiracional para mí. Jonathan solo tiene 21 años y es parapléjico, ha crecido en casas hogares toda su vida, es solo 10 años menor que yo…y ha pasado por más obstáculos que yo, es una inspiración.” Expresa- Javy Martinez, director ejecutivo de Inside the Huddle.

Debajo de las luces del hotel Omni la noche antes del juego de los Cowboys se reunió: Law, Javy, Jerry Vender (el amigo de Jonathan) y Maria (la enfermera). Con la felicidad del mundo Jonathan porto su nuevo corte de pelo con los números #4 Dak Prescott y #11 Micah Parsons. Poco después fue sorprendido por la llamada del jugador Devin Harper y los boletos de ir hacia el campo después del juego.

Con una sonrisa entre sus palabras, Jonathan exclamo “Yo nunca he ido a un partido de los Dallas Cowboys, estoy feliz, ¡wow…gracias!” - Jonathan Hall.

Finalmente llega el día del partido, fanáticos alrededor y entre la multitud vemos a Jerry con Jonathan al lado, sus caras de emoción dentro del AT&T Stadium por primera vez.

“Estoy es muy emotivo para mi” dice Jerry entre lágrimas. “Si no fuera por Patty Custard su maestra de preparatoria, ella se quedó al final de la ceremonia ese día ya que él no tenía familiares…ella es como una abuela para Jonathan…si no fuera por ella nunca lo hubiera conocido.”

¿Claro la pregunta final, y que les parece el estadio?

“Él no ha parado de sonreír…él sabe que estamos aquí. Esto es una realidad…estar aquí es impresionante, vale la pena. Gracias a dios por poner a buena gente en su camino: a Law, Javy Martinez y todos quien hicieron esto posible…. Con tan solo verlo feliz ha hecho mi Navidad.” – Jerry Vender