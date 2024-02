Inscríbete al maratón Cowtown 2024 en Fort Worth

TEXAS – Si eres amante de las carreras y maratones, entonces esta es tu oportunidad para que te unas a Telemundo 39 y NBC 5 para el The Cowtown Marathon 2024, el último fin de semana de febrero en el Will Rogers Memorial Center.

Puedes participar en la maratón o el maratón Ultra. También, puedes inscribirte en las carreras de 10 millas, 5 millas para niños o adultos, o el Healthy Hig Relay.

Si quieres unirte a esta experiencia debes registrarte siguiendo este enlace.

Cowtown está celebrando 45 años desde que comenzó este evento, y tiene lugar por 3 días. Es decir, viernes, sábado y domingo del 28 de febrero al 1 de marzo del 2020.

A continuación, te compartimos el horario:

Expo:

Viernes 23 de febrero: 11:30 a.m. to 7:00 p.m.

Sábado 24 de febrero: 6:00 a.m. to 5:00 p.m.



Lugar:

Will Rogers Memorial Center / Amon G. Carter, Jr. Exhibits Hall

3401 W. Lancaster Avenue. Fort Worth, TX 76107

Gratis para todo el público



Carreras:

Sábado 24 de febrero

10K comienza a las 7:00 a.m.

5K para adultos comienza a las 8:30 a.m.

5K niños comienza a las 9:30 a.m.

Comienza y termina en Will Rogers Memorial Center at Gendy Street



Maratones:

Ultra Marathon, Full Marathon, Half Marathon and Healthy Hig Relayhon Relay:

Domingo 25 de febrero

Todas comienzan a las 7:00 a.m.

Lugar de comienzo: Will Rogers Memorial Center at Gendy Street

Lugar donde terminan: Gendy Street



Estacionamiento disponible cada día en Will Rogers Memorial Center (pagado) or los participantes se pueden estacionar gratis en Farrington Field o también en UNT Health Science Center.