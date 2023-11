Los trenes de NorthPark 2023 ya están aquí! La querida tradición navideña, que trae alegría y apoyo a la Casa Ronald McDonald de Dallas, oficalmente esta abierta. Telemundo 39 y NBC 5 se enorgullecen una vez más de unir fuerzas con la Casa Ronald McDonald de Dallas para Los Trenes en NorthPark.

The Trains at NorthPark no es una simple exposición de trenes. Es una ventanilla única para todo lo relacionado con los trenes, desde pedir su vagón y comprar sus boletos hasta inscribirse como voluntario y mucho más. Con la ayuda de dedicados voluntarios y generosos patrocinadores, este evento ha podido tener un impacto positivo en la vida de familias necesitadas.

Forme parte del espíritu navideño cambiando las cosas en su comunidad y devolviendo el favor recibido. Al apoyar esta hermosa exhibición de trenes, su compra de entradas y todos los beneficios de la venta de entradas se destinarán a ayudar a las familias de la Casa Ronald McDonald de Dallas. Durante los últimos 36 años, The Trains at NorthPark ha cautivado a los visitantes con sus intrincados trazados de trenes, sus impresionantes paisajes y su ambiente festivo. Pero más allá del encanto de la exhibición se esconde un propósito más profundo: ayudar a innumerables familias de nuestra comunidad del condado de Dallas.

¿A qué espera? Asista a este evento o conviértase en voluntario, y sumérjase en la alegría navideña, pero también contribuya a proporcionar un hogar lejos del hogar a familias que afrontan crisis. Así que, marquen sus calendarios y unase a nosotros en The Trains at NorthPark, ¡donde la alegría se une a la filantropía! Para obtener entradas y más información, visite AQUÍ.

Los trenes de NorthPark

Desde ahora hasta el 5 de enero de 2024

De lunes a sábado 10 a.m. - 8 p.m.

Domingo: de 12.00 a 6 p.m.

NorthPark Center - Primera planta Junto a Macy's y Santa Claus

8687 North Central Expwy. Dallas, TX 75225