Lucha contra el hambre durante todo el año

NBC 5 y Telemundo 39 están luchando contra el hambre y necesitamos su ayuda. A lo largo de nuestro día no podemos encontrar a los que están en necesidad y, no siempre es visible para nosotros, pero existe aquí mismo, en nuestra comunidad. Casi 4 millones de tejanos sufren inseguridad alimentaria según Feeding Texas, y esa cifra incluye a las familias cuales cuentan con empleo.

Por eso los bancos de alimentos locales necesitan su apoyo. Las donaciones a los bancos de alimentos disminuyen y los suministros que hacen una gran diferencia bajan. Hay menos recursos para repartir durante el resto del año.

Los bancos de alimentos se ven desbordados porque las lineas de personas necesitadas no disminuyen. Si no hay suficientes donaciones, las despensas de alimentos a menudo tienen que distribuir porciones más pequeñas que pueden no ser suficientes para que la gente se mantenga saludable.

NBC 5 y Telemundo 39 luchan contra el hambre, y tú puedes ayudar donando alimentos de forma constante durante todo el año. La desnutrición y la inanición están estrechamente relacionadas con el malestar físico y los problemas de salud mental. La escasez de vitaminas o el consumo excesivo de azúcar/sodio hace que las personas sean más vulnerables a enfermedades y problemas de salud bucodental. Sin embargo, proporcionando alimentos ricos en vitaminas y proteínas, se pueden aliviar algunas de estas penurias.

Aquí tienes una lista de bancos de alimentos y despensas de nuestra zona donde puedes donar alimentos, comidas y donaciones monetarias a los bancos de alimentos del norte de Texas.

ALLEN

Allen Community Outreach

Sirve a las personas en Allen y las comunidades circundantes en el condado de Collin, proporcionando servicios humanos gratuitos e integrales para ayudar a evitar el hambre y la falta de vivienda y obtener seguridad financiera.

801 E. Main Street

Allen, TX 75002

(972) 727-9131

ARLINGTON

Arlington Charities

Ofrece servicios gratuitos de despensa para residentes de Arlington o cualquier familia que viva dentro de los límites del Distrito Escolar Independiente de Arlington.

811 Secretary Drive

Arlington, TX 76015

(817) 275-1511

DALLAS

CitySquare

La despensa de alimentos de CitySquare distribuye ahora alimentos preenvasados y comidas nutritivas.

1610 S. Malcom X Blvd.

Dallas, TX 75226

(214) 823-8710

Crossroads Community Services

Sirve al condado de Dallas nutriendo a las familias y personas de bajos ingresos de su comunidad con alimentos nutritivos y educación de apoyo.

4500 S. Cockrell Hill Road

Dallas, TX 75236

(214) 560-2511

Pleasant Grove Food Pantry

Proporciona alimentos y otros artículos de primera necesidad a residentes cualificados de Pleasant Grove y alrededores.

331 Baywood Street

Dallas, TX 75217

(214) 505-1928

The Salvation Army of North Texas

El Ejército de Salvación se ha comprometido a proporcionar a los necesitados con la asistencia alimentaria en una variedad de lugares en todo el Metroplex. Otros lugares incluyen Garland, Lewisville e Irving, entre otros. Visite su sitio web para encontrar la ubicación más cercana a usted.

8787 N Stemmons Fwy

Dallas, TX 75247

VNA Meals on Wheels

Ofrece comidas calientes, nutritivas y recién preparadas a los residentes del condado de Dallas que no pueden salir de casa ni acceder a recursos como bancos de alimentos y tiendas de comestibles.

1440 W Mockingbird Ln.

Dallas, TX 75247

(214) 689-2639

DENTON

Denton Community Food Center

Proporciona alimentos de un almacén comunitario central a familias y personas necesitadas que luchan contra la inseguridad alimentaria.

109 W Sycamore Street

Denton, TX 76201, USA

(940) 382-0807

Freedom Food Pantry

Al ser una Despensa de Elección del Cliente, no se rechaza ni se deniega a nadie en ningún momento.

1123 Ft Worth Drive

Denton, TX 76205

(940) 808-1016

DESOTO

The M.I.N.T Foundation

Proporcionar alimentos para disminuir el número de personas que sufren inseguridad alimentaria y aumentar la ingesta de nutrientes de las personas mayores. Los residentes de los condados de Dallas y Ellis son elegibles con una identificación del gobierno.

1604 Falcon Drive

Desoto, TX 75115

(972) 224-7200

Desoto Food Pantry

Sirve a los residentes del código postal 75115 y una parte de Glenn Heights 75154. La elegibilidad se basa en los ingresos y las directrices TEXCAP. Se requiere licencia de conducir.

400 N. Hampton Rd

Desoto, TX 75115

(972) 223-4050

FARMERS BRANCH

Metrocrest Services

Despensa de alimentos en autoservicio que ofrece cajas preenvasadas de alimentos nutritivos.

13801 Hutton Drive, Suite 150

Farmers Branch, TX 75234

(972) 446-2100

FORT WORTH

Community Food Bank

La misión es luchar contra el hambre y la pobreza con alimentos, educación, programas y recursos a las familias de una manera digna, personal y oportuna sin restricciones de código postal.

3000 Galvez Avenue

Fort Worth, TX 76111

(817) 924-3331

Meals on Wheels, Inc. of Tarrant County

Promueve la dignidad y la independencia de las personas mayores, las personas con discapacidad y otras personas confinadas en casa mediante la entrega de comidas nutritivas y la prestación o coordinación de los servicios necesarios.

5740 Airport Freeway

Fort Worth, TX 76117-6005

(817) 336-0912

Tarrant Area Food Bank

Capacita a las comunidades para erradicar el hambre proporcionando alimentos, educación y recursos mediante la innovación y la colaboración.

2600 Cullen Street

Fort Worth, TX 76107

(817) 857-7100

FRISCO

Frisco Family Services Food Pantry

La única despensa de alimentos de la comunidad de Frisco permite a los clientes comprar alimentos en un entorno similar a una tienda de comestibles sin coste alguno.

9085 Dogwood Street

Frisco, TX 75033

(972) 335-9495

GRAND PRAIRIE

Hispanic Heritage Ambassadors of DFW

Los Embajadores de la Herencia Hispana de DFW ofrecen asistencia en la despensa de alimentos el tercer miércoles de cada mes durante todo el año.

Pioneer Event Center

1025 W. Pioneer Pkwy

Grand Prairie, TX 75051

(972) 480-7501

GRAPEVINE

GRACE Food Pantry and Medical Clinic

La despensa de alimentos de elección del cliente de GRACE utiliza un sistema de vales para que los clientes de GRACE compren y seleccionen alimentos que satisfagan las necesidades culturales y dietéticas de sus hogares. La Clínica Comunitaria GRACE es un Hogar Médico para familias sin seguro que no tienen acceso a la atención médica tradicional.

837 E Walnut Street

Grapevine, TX 76051

(817) 488-7009

LITTLE ELM

Little Elm Area Food Bank

Proporciona ayuda alimentaria de emergencia de las estanterías de su despensa de alimentos.

501 Bill Street

Little Elm, TX 75068

(972) 294-4061

LEWISVILLE

Christian Community Action Christian Community Action

Ofrece comestibles a elección del cliente sin coste alguno, asistencia financiera, servicios vocacionales y mucho más.

200 S. Mill Street

Lewisville, TX 75057

(972) 219-4305

MCKINNEY

Community Food Pantry of McKinney

Programa de ayuda sin ánimo de lucro que proporciona alimentos a familias que se encuentran en crisis.

307 Smith Street

McKinney, TX 75069

(972) 547-4404

MESQUITE

Sharing Life Community Outreach

Sharing Life ofrece una variedad de servicios que incluyen una despensa de alimentos, ropa, asistencia para servicios públicos y más. Visite su sitio web para saber si se encuentra en su área de cobertura.

3544 E. Emporium Circle

Mesquite, TX 75150

(972) 285-5819

PLANO

A Christian Food Pantry and Thrift Store

Sirve alimentos de calidad, de forma gratuita, a cualquier persona que necesite ayuda alimentaria de emergencia.

1116 Dobie Drive

Plano, TX 75074

(972) 578-5730

Minnie’s Food Pantry

Ofrece comidas sanas, recursos educativos y numerosos programas que ayudan a las familias a conseguir seguridad alimentaria a largo plazo.

661 18th Street

Plano, TX 75074

(972) 596-0253

North Texas Food Bank

Proporciona acceso a alimentos nutritivos para cerrar la brecha del hambre en un esfuerzo por crear un Norte de Texas sano y sin hambre.

3677 Mapleshade Lane

Plano, TX 75075

(214) 330-1396

Storehouse of Collin County

Seven Loaves Food Pantry

Sirve a las familias del condado de Collin y las comunidades vecinas proporcionándoles alimentos a través de la despensa Seven Loaves Food Pantry.

1401 Mira Vista Boulevard

Plano, TX 75093

(469) 385-1813

SACHSE

5 Loaves Food Pantry

Organización religiosa que ofrece ayuda alimentaria semanal a familias necesitadas a través de una despensa de alimentos.

4401 Williford Rd.

Sachse, TX 75048

(469) 767-8071

THE COLONY

NTX Community Food Pantry

Sirve a la Colonia, SE Condado de Denton y las áreas circundantes proporcionar más de 450 familias cada mes que experimentan inseguridad alimentaria.

5201 South Colony Blvd, Suite 650

The Colony, TX 75056

(469) 514-9065

WYLIE

Amazing Grace Food Pantry

Sirve a todo el condado de Collin con una política de puertas abiertas con la misión de ayudar en la lucha contra el hambre en el norte de Texas a través de la fe y la generosidad de la comunidad.

1711 Parker Road

Wylie, TX 75098

(972) 292-7241