Mes de concientización de cáncer de mama en la marcha anual “More Than Pink”.

¡Prepárese para ponerse sus zapatos para caminar y únase a Telemundo 39 y NBC 5 en la Caminata Komen MORE THAN PINK! Estamos encantados de anunciar el regreso de este increíble evento que tendrá lugar el sábado 30 de septiembre en The Shops at Clearfork en Fort Worth, y el sábado 21 de octubre en el Levy en Las Colinas.

La Caminata MORE THAN PINK de Greater Fort Worth y la Caminata MORE THAN PINK de Dallas North Texas no sólo pretenden concienciar sobre el cáncer de mama, sino también marcar una diferencia tangible en las vidas de las personas afectadas por esta enfermedad. Al participar en la Caminata MORE THAN PINK, estará ayudando a recaudar fondos fundamentales que apoyan los servicios esenciales para los pacientes con cáncer de mama y sus familias, incluida la investigación, la asistencia financiera, la detección, el diagnóstico y los servicios de navegación de pacientes.

Qué mejor manera de iniciar el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama que uniéndonos como comunidad en nuestra misión de encontrar una cura. Marquen sus calendarios y corran la voz, estamos deseando verlos en The Shops at Clearfork el 30 de septiembre o el 21 de octubre en Levys, Las Colinas para pasar un día inolvidable caminando, recaudando fondos y celebrando la esperanza.

Juntos podemos marcar la diferencia en la lucha contra el cáncer de mama. Para más información, visite AQUÍ.

2023 Caminata Komen Greater Fort Worth MORE THAN PINK

Sabado, 30 de Septiembre

7:00 a.m. - Apertura del evento

8:00 a.m. - Ceremonia de Apertura

8:30 a.m. - Comienza la Caminata

Las Tiendas en Clearfork Fort Worth

Para inscribirse, visite AQUÍ

Sábado, 21 de octubre

7:00 a.m. - Apertura del evento

8:00 a.m. - Ceremonia de apertura

8:15 a.m. - Comienza la marcha

The Levy Event Plaza en Irving



Para inscribirse, visite AQUÍ.