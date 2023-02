¡Mes de la Herencia Negra!

¡Celebre el legado de los pioneros de los derechos civiles afroamericanos y edúquese sobre la rica historia de la excelencia negra este Mes de la Historia Negra!

Conozca las historias inspiradoras de pioneros como Harriet Tubman y Martin Luther King Jr, y conmemore sus arduas luchas por la justicia y la equidad. Con el Mes de la Historia Negra, recordamos a aquellos que nos allanaron el camino. Es hora de tomar acción y crear un futuro más equitativo. Únase a nosotros y la compañía de teatro Soul Rep, para reconocer el Mes de la Historia Negra para honrar el pasado mientras trabajamos por un futuro más brillante. Juntos, podemos lograr una verdadera igualdad educándonos, comprometiéndonos con nuestra comunidad y creando un cambio significativo.

Explore nuestros recursos sobre la historia afroamericana, cree conversaciones significativas con sus compañeros y únase a nosotros para empoderar a las comunidades de color.

Este mes organizaciones en el Metroplex, sostienen eventos/programes cuales nos podemos unir!

Lista de Eventos:

Soul Rep Theatre Company: (Compañía de teatro clásico destacando talento afroamericano). Lleva 26 años produciendo espectáculos para todas las edades - No te pierdas las fechas de esta temporada – para más información visita el enlace .

African American Heritage Quiz Bowl: Sabado 2/18, 9 a.m.

African American Museum of Dallas • Dallas, TX

GRATUITO

Soul of DFW History of Soul Food Bus Tour! Sabado 2/18, 10 a.m.

African American Museum of Dallas • Dallas, TX

BOLETO POR ENTRADA

African American Read-In: Sabado 2/25, 11 a.m.

African American Museum of Dallas • Dallas, TX

GRATUITO

Freedman’s Cemetery & West Village Tour: Sabado 2/18, 10 a.m.

Sip Stir Coffee House • Dallas, TX

GRATUITO