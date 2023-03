Mujeres Imparables: Celebrando los Logros Femeninos este Mes de la Historia de la Mujer, como el de Andrea Pedraza

Este Mes de la Historia de la Mujer honramos el arduo trabajo de Andrea Pedraza destacando su historia de perseverancia y éxito. La emprendedora mexicana, ha creado un negocio próspero desde cero, ¡inspirando a todos a soñar en grande y nunca renunciar a nuestras ambiciones! Celebre su historia hoy y únase a nosotros para celebrar a todas las Mujeres Imparables.

La historia de Andrea Pedraza como mujer inmigrante comenzó en 1980, en cuando ella decido tomar un trabajo de medio tiempo en una empresa de chocolate y desde ahí ella lanzo la primera Chocolatera de Dallas. Comenzando con menos de $1,000 dólares entre ella y su hija Cindy, se lanzaron a aprender sobre la técnica de crear chocolate artesano.

“Surgió en el 85’ ya hace un buen rato, y empecé en una empresa de chocolate en la que yo no tenia la menor idea que iba hacer…trabajé 25 años con la empresa. Y la empresa fue la que me dio toda la experiencia que necesitaba y pude crear mi familia.”

Después del cierre de la empresa, Andrea tuvo que ingeniar como pudiera seguir adelante ahora sin un empleo y con tres hijas dependiendo en ella.

“Pero no fue mi opción- la empresa se vendió, y de la noche a la mañana te ves conque te tienes que reinventar o te pones a llorar en una esquina …y yo escogí la primera opción.” – Andrea Pedraza, Dueña y Fundadora de CocoAndre

Al preguntarle, sobre su camino lleno de logros al igual que obstáculos, que es lo que ella siente que la hecho Imparable. “Te llevo al 2009, en que ese tiempo no tengo trabajo yo. Al mismo tiempo se queda desempleada mi hija mayor, que en ese tiempo era la líder de la familia. Ella tenia una hipoteca, con un auto que pagar, con un niño que crear…” Es donde surge la idea por parte de la hija de Andrea, de que era el tiempo perfecto en que Andrea perseguirá su sueño de crear su propio negocio. “Empezamos al día siguiente a buscar un local donde pudiéramos empezar, escogimos Oak Cliff, y yo creo que Oak Cliff nos acepto muy bien.”

Andrea describe como sus raíces al ser mexicana, inmigrante y venir de una familia de trabajo y no de negocios no la impidió a luchar por salir adelante. “Siempre va a ver cosas, esos son los obstáculos que hay que superar. Todo lo tuve que aprender en el camino, tomar clases, prepararme… todo lo que podía lo iba aprendiendo.”

Además, de recibir reconocimientos al nivel local desde el Consulado Mexicano, Andrea ha sido reconocida por La Casa Blanca en 2016 en el “United States of Women Summit” y ha sido reconocida en la Gala de Emprendedoras Inmigrantes (Immigrant Journey Awards Gala) al nivel estatal en Texas.

Combinado su cultura y raíces mexicanas por medio del chocolate, Andrea da un valioso consejo a las mujeres que desean lanzarse a ser emprendedoras. “Es importante no perder las raíces, no perder de dónde venimos, pero no deteneros de donde venimos.” – Andrea Pedraza