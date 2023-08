NBCUniversal Local Becas de Impacto premia a 8 organizaciones locales del norte de Texas

Prepárate para dejarte inspirar por el increíble impacto de NBCUniversal Becas de Impacto. NBC 5 y Telemundo 39 han concedido la asombrosa cantidad de $225,000 dólares no a una, ni a dos, sino a ocho organizaciones locales sin fines de lucro en la región del Norte de Texas.

Estas subvenciones son un testimonio de nuestro compromiso de marcar una diferencia positiva en la comunidad. Las organizaciones están realizando una labor extraordinario en tres áreas clave: Educación y empoderamiento juvenil, Próxima generación de narradores y Participación comunitaria.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Al apoyar a estas organizaciones, la Fundación de NBCUniversal está empoderando a nuestra comunidad y allanando el camino para un futuro más brillante. Gracias a su dedicación y gran esfuerzo, estas organizaciones sin fines de lucro están teniendo un impacto duradero en las vidas de innumerables personas del norte de Texas.

El sistema de solicitud de subvenciones NBCU Local Becas de Impacto permite a las organizaciones presentar una propuesta basada en sus programas más innovadores, su misión y sus esfuerzos por apoyar a la comunidad del norte de Texas.

Las organizaciones que recibirán las subvenciones son:

Chris Howell Foundation: $25,000

The Chris Howell Foundation provides services and programs addressing health, HIV/AIDS prevention, holistic health, and financial literacy.

Foundation for the Young Women’s Leadership Academy: $45,000

La Fundación de YWLA empodera a las mujeres jóvenes de Fort Worth mediante programas de preparación para la universidad, habilidades para la vida saludable y el bienestar, y preparación para el liderazgo.

GEMS Camp: $25,000

Fundado por Saki Milton, educadora de STEM, el campamento GEMS ofrece a niñas de minorías formación en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). El campamento, de seis semanas de duración, ha asesorado a más de 500 niñas.

Hearts for Homes: $40,000

Este programa cristiano sin fines de lucro trabaja a través de voluntarios para ayudar a los propietarios de viviendas de la tercera edad y garantizarles una vivienda segura. La organización de rehabilitación de viviendas ha ayudado a más de 500 ancianos en Denton, TX.

Pasos for Oak Cliff: $25,000

Pasos por Oak Cliff está influyendo en la juventud combinando el mundo académico con el diseño de tenis. La organización ha proporcionado más de 2,500 pares de zapatos para niños mientras trabaja para cerrar la brecha de la alfabetización.

Solar Car Challenge Foundation: Category: $25,000

Esta organización educativa enseña a los estudiantes colaboración, pensamiento crítico e implicaciones globales, dándoles la oportunidad de construir sus propios coches solares.

Teatro Hispano Dallas: $10,000

Teatro Hispano Dallas ofrece representaciones teatrales mediante el apoyo a actores, productores y artistas locales. La organización se centra en mostrar la experiencia LatinX a través de sus producciones.

Vickery Meadow Youth Development Foundation: $30,000

La organización de desarrollo juvenil se centró en programas de preparación para la universidad a través de oportunidades de enriquecimiento y educación para los niños del barrio de Vickery Meadow de Dallas.

NBC 5 y Telemundo 39 aplauden a las organizaciones seleccionadas por su misión de crear un cambio positivo. ¡Ayúdenos a celebrar sus increíbles logros mientras continúan apoyando sus iniciativas que hacen que nuestra comunidad del Norte de Texas prospere!