The Stewpot celebra 50 años sirviendo a nuestros vecinos de Dallas

El número de personas sin hogar ha alcanzado un máximo histórico en todo el país, pero no en Dallas, gracias en parte a la labor de The Stewpot. En 2025 se cumple el 50 aniversario de esta misión de la Primera Iglesia Presbiteriana de Dallas. The Stewpot celebra "50 años queriendo a nuestros vecinos", destacando su larga tradición de amor en acción para ayudar a las personas de Dallas que necesitan apoyo.

The Stewpot se fundó en 1975 con el sencillo pero extraordinario objetivo de dar de comer a la gente de la calle en el centro de la ciudad, y ha crecido hasta ofrecer servicios integrales y una comunidad de apoyo.

"Desde el primer día, The Stewpot ha sido un esfuerzo comunitario, impulsado por personas que creen que tenemos la responsabilidad compartida de crear soluciones para nuestros vecinos que viven en la pobreza", dijo Brenda Snitzer, directora ejecutiva de The Stewpot.

Desde 1975, The Stewpot ha servido más de 8.7 millones de comidas y ha ayudado a las personas a recuperar más de 112,000 documentos de identificación vitales para acceder a la vivienda y al empleo. Estos servicios básicos sientan las bases para que los más vulnerables empiecen a reconstruir sus vidas. Los servicios de estabilización, educación y enriquecimiento para jóvenes y familias están transformando verdaderamente vidas, ayudando a poner fin al ciclo de la pobreza. Desde 1991, The Stewpot ha financiado 233 becas de cuatro años para asistir a universidades o escuelas de formación profesional. The Stewpot también ofrece programas de enriquecimiento artístico donde los vecinos pueden expresarse a través de la pintura y el dibujo, la escritura, el canto y la jardinería.

Desde que comenzó su programa de realojamiento rápido en 2021, The Stewpot ha proporcionado viviendas a 320 personas. Curtis Crockett es una de ellas. Crockett terminó en un refugio después del golpe de COVID y necesitaba ayuda para volver a ponerse de pie. Además de servicios básicos como comida y ropa, el gestor de casos de Crockett le ayudó a obtener un documento de identidad y a acceder a atención oftalmológica y dental. Con determinación y la ayuda de The Stewpot, Crockett pudo acceder a su propio apartamento.

"Celebro la vida cada día comenzando de nuevo, con un nuevo comienzo, una nueva mentalidad y una nueva perspectiva de la vida", dijo Crockett. "Esa es mi celebración".

En honor al Mes Nacional del Voluntariado, The Stewpot celebra su aniversario con una serie de oportunidades prácticas de voluntariado de una semana de duración. La Semana de Ama a tu Prójimo, que se celebrará del domingo 6 al sábado 12 de abril, ofrecerá más de 650 oportunidades para que la comunidad de Dallas ame y apoye a sus vecinos. Las actividades de voluntariado incluyen oportunidades presenciales para servir comidas, montar bolsas de merienda, abastecer la despensa de alimentos, embellecer el nuevo campus de Stewpot y mucho más.

Si desea más información sobre las celebraciones del 50 aniversario de The Stewpot o sobre cómo puede apoyar sus esfuerzos y prevenir el problema de las personas sin hogar, visite AQUÍ.