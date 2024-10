Trenes en Norhtpark

¡Es la época de dar! La Casa Ronald McDonald de Dallas (RMHD) se complace en anunciar su 37º evento anual Trenes en NorthPark, que tendrá lugar en una nueva ubicación en el Nivel Uno de NorthPark Center, convenientemente situado junto a Starbucks, entre Macy's y Dillard's. Presentada por Bank of Texas por decimosexto año consecutivo, esta entrañable atracción navideña dará comienzo el sábado 16 de noviembre de 2024 y se prolongará durante ocho semanas, hasta el domingo 5 de enero de 2025.

El objetivo principal de la temporada 2024 es recaudar más de 1.2 millones de dólares para apoyar la misión de RMHD de proporcionar un hogar lejos del hogar a familias con niños enfermos de forma gratuita. Copresidido por Beck Jones y Corey Bowen, el evento de este año promete una atractiva experiencia inspirada en S.T.E.A.M., con horarios adaptados a los sentidos y tecnología diseñada específicamente para personas con discapacidad visual. Además, los asistentes podrán disfrutar de una exposición de LEGO y de nuevos productos.

Jill Cumnock, Directora General de RMHD, declaró: "Estamos encantados de llevar la magia de los trenes de NorthPark a un público aún mayor este año. Esta querida tradición no sólo deleita a visitantes de todas las edades, sino que también desempeña un papel crucial en el apoyo a nuestra misión.» Con el generoso apoyo de la comunidad y los patrocinios que contribuyen a sus esfuerzos, RMHD pretende crear un entorno reconfortante para las familias en tiempos difíciles."

Las entradas están disponibles tanto en línea como en la taquilla a la llegada a la exposición. Cada entrada permite el acceso cualquier día que Trenes en NorthPark esté abierto; sin embargo, los menores de 13 años deben ir acompañados de un adulto. El precio de las entradas son $12 para los adultos, $7 para los menores de 13 años y $5 para las personas mayores. Las entradas se pondrán a la venta a partir del 1 de noviembre.

Chris Holder, del Bank of Texas, expresó su orgullo por apoyar a RMHD a través de este evento: "Esta asociación refleja nuestros valores fundamentales de comunidad, compasión y compromiso para lograr un impacto positivo». The Trains at NorthPark no sólo trae alegría durante la temporada festiva, sino que también encarna su dedicación a elevar a los necesitados dentro de la comunidad."

ACERCA DE LA CASA RONALD MCDONALD DE DALLAS - Fundada en 1981, la Casa Ronald McDonald de Dallas ha servido de hogar lejos del hogar a familias de niños gravemente enfermos que han viajado a Dallas en busca de tratamiento médico en hospitales de la zona. La Casa Ronald McDonald de Dallas, que ofrece un entorno afectuoso, acogedor y hogareño, mantiene intacta a la familia y le ayuda a establecer una rutina normal en medio de la crisis. También ofrece a las familias la oportunidad de compartir sus preocupaciones con otras familias en circunstancias similares. Si desea más información, póngase en contacto con la Casa Ronald McDonald de Dallas en el 214.631.7354, o visite www.rmhdallas.org.