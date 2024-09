Únase a la Marcha Más que Rosa en Fort Worth

Telemundo 39, NBC 5 y Susan G. Komen te invitan a unirte a la Caminata Más que Rosa, una de las grandes caminatas de Komen en DFW durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, en Fort Worth el 5 de octubre.

Puedes inscribirte como individuo o como equipo. Invita a tus amigos y familiares y muestra tu apoyo a los supervivientes del cáncer de mama, a la concienciación y a la investigación. Juntos, podemos ser “Más que rosa”.

La inscripción ya está disponible en línea haciendo clic AQUÍ para la Caminata More Than Pink de Fort Worth (Más que Rosa de Fort Worth).

Caminata Más que Rosa

Sábado 5 de octubre

7:00 a.m. - Apertura de inscripciones in situ

7:00 a.m. - Apertura del recinto del evento

8:15 a.m. - Ceremonia de apertura

8:30 a.m. - Comienza la marcha

Las tiendas de Clearfork

5188 Monahans Ave.

Fort Worth

Para más información, haz clic AQUÍ.

Acerca de la Fundación Susan G. Komen

Susan G. Komen es una organización construida sobre una promesa fraternal que se mantiene firme desde hace más de cuatro décadas. Su visión de un mundo sin cáncer de mama les ha llevado a impulsar casi $3.6 billones de dólares en investigación, divulgación comunitaria, promoción y programas en más de 60 países. Para más información, visite su sitio web haciendo clic AQUÍ.