YMCA de Fort Worth Caminata del Pavo 2023

El Turkey Trot de la YMCA de Fort Worth no es sólo una carrera, es una tradición que reúne a generaciones de familias. Desde 1981, este evento anual ha sido una fuente de alegría y espíritu comunitario para la gente de Fort Worth.

En un emocionante desarrollo, NBC 5 y Telemundo 39 han unido fuerzas con el Moritz Fort Worth YMCA Turkey Trot presentado por Texas Health en 2023. Esta asociación traerá aún más visibilidad y emoción a un evento ya querido.

Cuando te registras en el Turkey Trot de la YMCA de Fort Worth, no sólo te inscribes en una carrera. Te unes a una comunidad que valora la salud, el bienestar y la unión. Tanto si eres un corredor experimentado como si acabas de empezar a ponerte en forma, hay algo para todo el mundo en este evento familiar.

Así que cálcese sus zapatos de correr, reúna a sus seres queridos y prepárese para experimentar la emoción de cruzar la línea de meta rodeado de una multitud que le anima. El Turkey Trot de la YMCA de Fort Worth es algo más que una carrera: es una oportunidad para crear recuerdos imborrables y celebrar el espíritu de Acción de Gracias.

No se pierda este increíble evento. Inscríbete hoy y forma parte de algo especial!

Trote del Pavo de la YMCA de Fort Worth

Mañana de Acción de Gracias

Jueves, 23 de Noviembre

8 a.m. - 1K Hapi Water Gobbler Trot

8k - 8:15 a.m.

5k - 8:30 a.m.

Las tiendas de Clearfork

5188 Monahans

Fort Worth, TX 76109

Para más información haga clic AQUÍ.

Historia del YMCA de Fort Worth Caminata del Pavo (YMCA Fort Worth Turkey Trot)

El primer YMCA Turkey Trot de Fort Worth se celebró en la mañana de Acción de Gracias, el 26 de noviembre de 1981, con una estimación de 200 participantes del vecindario. En 1995, la carrera se amplió y creció hasta aproximadamente 2.000 corredores. En 2010, más de 12.000 corredores participaron en el Turkey Trot de la YMCA de Fort Worth, con una afluencia estimada de más de 14.000 personas. Debido al inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020, el evento pasó a ser 100% virtual y contó con más de 1.800 participantes. A lo largo de los años, el Turkey Trot de la YMCA de Fort Worth ha recaudado más de 3 millones de dólares para ayudar a mantener la Y y las necesidades de la comunidad. El Turkey Trot de la YMCA de Fort Worth sigue siendo una de las carreras más importantes del condado de Tarrant.

Acerca de la YMCA de Fort Worth Metropolitano

La YMCA de Fort Worth Metropolitano consta de 13 sucursales y sirve el Condado de Hood, Condado de Tarrant, Condado de Johnson, y las áreas periféricas. Independientemente de la edad, raza y nivel de ingresos, la YMCA de Fort Worth ofrece oportunidades a todas las personas para aprender, crecer y prosperar.