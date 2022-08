Controlan incendio en histórica iglesia de Prosper

TEXAS - Una iglesia designada como hito histórico en Prosper se vio afectada por un incendio la tarde del martes.

Autoridades explicaron que vecinos en la zona observaron las llamas, alrededor de la 1:45 p. m., y fue cuando llamaron de inmediato a los bomberos.

First Presbyterian Church of Prosper está ubicada en las cercanías de S Coleman Street y W First Street y fue construida en el año 1892 y reubicada en 1902.

Oficiales aún investigan la causa del incendio pero confirmaron que nadie resultó herido.