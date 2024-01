Cortan el agua en un complejo de viviendas en Dallas por las bajas temperaturas

Los residentes de un complejo de apartamentos en el norte de Dallas han estado lidiando no solo con la ola de frío de esta semana, sino también con el corte del agua durante las últimas dos noches.

La administración de los apartamentos Saxony en la Montfort Drive en el norte de Dallas, informó a los residentes que, si bien es inconveniente, cortaron el suministro de agua para ayudar a evitar que las líneas de agua exploten debido a las gélidas temperaturas.

"Han pasado aproximadamente 72 horas y, desafortunadamente, apenas hemos estado lidiando con eso", dijo el residente Shapier Hill.

El nativo de Wisconsin no había revisado su correo electrónico notificando a los residentes sobre cortes de agua nocturnos desde las 10 p.m. a 7 a. m. de domingo y posiblemente hasta hoy miércoles.

Luego, el complejo extendió el cierre para incluir el sábado por la noche debido al pronóstico cambiante, según otro correo electrónico compartido con NBC 5.

La gerencia dice que la decisión se tomó en un esfuerzo por minimizar posibles fugas de agua y roturas de tuberías y evitar daños graves, especialmente durante la noche, cuando la oficina está cerrada.

"No pensé que se pudiera simplemente cerrar el agua", dijo Shapier. Ella reconoce que no revisó su correo electrónico y por lo tanto no estaba al tanto de los planes hasta ahora.

Hill dice que recibió un mensaje de texto de la administración del apartamento, pero que no incluía ninguna información sobre los próximos cortes de agua.

NBC 5 contactó a los líderes de la ciudad para preguntarles si las comunidades de apartamentos pueden tomar medidas tan drásticas.

El departamento de cumplimiento de códigos de la ciudad le dice a nuestra cadena hermana NBC 5 que no se puede cortar el agua a menos que la administración de los apartamentos esté haciendo reparaciones activamente para un problema que les requeriría cortar el agua.

Se insta a los inquilinos de Dallas con inquietudes similares a presentar una queja ante la ciudad llamando al 311.

El cumplimiento del código no ha recibido ninguna queja sobre esta propiedad, pero le dijo a NBC 5 que están enviando inspectores para investigar la situación, describiéndola como un "problema de peligro para la vida" que requiere una respuesta de inspección dentro de las 24 horas posteriores a la queja.

La semana pasada, otro complejo de apartamentos del norte de Dallas, The Tides of Timberglen, desistió en su plan de cortar el agua por completo, también en un esfuerzo por evitar interrupciones.

La concejal de la ciudad Cara Mendelsohn, que representa esta zona pero no a Sajonia, solicitó al director de cumplimiento del código de la ciudad que creara un aviso para recordar a las empresas de gestión de apartamentos que no pueden cortar el agua en previsión de fugas.

Un representante de arrendamiento en Sajonia dijo a NBC 5 que la compañía comentaría sobre la situación, y agregó que a los residentes se les dijo de antemano que la medida era necesaria debido a la cantidad de tuberías que explotaron durante la tormenta de febrero de 2021 e incluso el año pasado.

Moché Earls, el oficial de cumplimiento de Richdale Apartments, emitió una declaración sobre Saxony Apartments que decía:

"Tal como su estación informó, ya se han roto tuberías en toda la ciudad durante este evento climático. Y algunas en Sajonia. Durante este evento climático ya nos quedamos sin electricidad durante varias horas y sentimos que esta medida de mantenimiento de emergencia tenía sentido.

Después de la tormenta invernal inicial de 2021, nuestra comunidad experimentó más de 90 unidades que se inundaron o experimentaron tuberías rotas. Varias propiedades en todo el Metroplex se inundaron completamente cuando las líneas de agua doméstica se congelaron y luego se rompieron, causando daños irreparables e inundaciones en los hogares de muchos residentes. Creemos que cortar el agua doméstica durante 6 a 7 horas por noche, cuando la mayoría duerme, fue un pequeño inconveniente en comparación con los tremendos problemas que encontramos en la tormenta de 2021 y las tormentas invernales de 2022 y 2023. Si se drenaron las líneas de agua, tienen menos presión sobre ellos y es menos probable que se rompan como resultado de las temperaturas extremas. Nuestro objetivo es aliviar los daños a la propiedad personal de nuestros residentes de Sajonia y el posible desplazamiento debido a los apartamentos inundados. Muchos residentes apoyan esto porque saben cómo fue después de la tormenta invernal de 2021.

Mientras tanto, hemos ofrecido o estamos ofreciendo viviendas/alojamientos alternativos a los pocos inquilinos que se han quejado. En nuestra opinión, hay una mayoría silenciosa que comprende, aprecia y apoya firmemente este enfoque proactivo".

