Coyotes dividen a concejales en Dallas

El concejo de Dallas continúa analizando, proponiendo y discutiendo probables soluciones al problema de los coyotes en la ciudad.

Esto ocurre después de un ataque que dejó a un niño de 2 años herido cerca de White Rock Lake en mayo mientras estaba sentado en su porche cerca de White Rock Trail. Tres coyotes murieron en la zona tras el ataque.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En julio, la ciudad de Dallas lanzó un plan de manejo de coyotes para evitar más incidentes. El lunes, Paul Ramon, gerente general interino de Servicios para Animales, brindó una actualización al comité de calidad de vida, arte y cultura del concejo municipal.

Dijo que un total de cuatro coyotes han muerto desde el ataque y todos dieron negativo para la rabia.

Se creó una línea directa de coyotes para recopilar información y reportes de avistamientos. Ramón dijo que la ciudad ha recibido más de 850 llamadas, algunas incluso provenientes de fuera de los límites de la ciudad de Dallas.

La ciudad ha llevado a cabo reuniones vecinales para educar a los residentes sobre el comportamiento de los coyotes y la prevención de ataques, y habrá más reuniones por venir. Se han colocado letreros que detallan el número de la línea directa y advertencias en áreas clave con planes para colocar letreros más permanentes en lugares específicos. También se está avanzando en la creación de un mapa interactivo en línea y una página de envío de avistamientos.

Servicios para Animales también está trabajando con el cumplimiento del código para abordar problemas y áreas problemáticas, que involucran principalmente a los residentes que están alimentando a los coyotes de manera intencional o no, están dejando comida para otros animales, no limpian la basura o incluso dejan sueltos a sus gatos y perros.

Servicios para Animales y Dallas Park and Recreation también respondieron las preguntas de los miembros del comité sobre por qué parece haber una afluencia de coyotes en espacios compartidos con humanos.

“Una gran parte de este año estará relacionado con la sequía. Tenga en cuenta que los coyotes son una especie que tiene un alto nivel de plasticidad de comportamiento, lo que significa que pueden adaptarse y ajustarse a vivir en casi cualquier lugar”, dijo Brett Johnson, biólogo urbano de Dallas Park & ​​Recreation. "Literalmente tenemos coyotes viviendo en las afueras del centro de Dallas en este momento".

Dijo que los animales están buscando agua fuera de las áreas rurales secas. Los bichos como los coyotes lo encuentran en estanques y arroyos alimentados por riego en la ciudad.

Johnson agregó que la población está aumentando.

“Su existencia y densidad dependen de la comida y las presas disponibles. Si los recursos disminuyen, el número de camadas de cachorros disminuye”, dijo.

Entonces, con el efecto combinado de la sequía, dijo que la ciudad necesita trabajar para resolver el problema de la abundancia de recursos alimentarios.

Actualmente, la ciudad está considerando una ordenanza propuesta contra la alimentación para evitar que más personas den comida intencionalmente a los animales salvajes y evitar que animales como los coyotes se sientan demasiado cómodos con los humanos.

Eso todavía está siendo debatido por el consejo, y el concejal Adam Bazaldúa comparte su desaprobación de tal ordenanza.

“Tenemos que descubrir cómo educar a nuestros residentes para que coexistan con la vida silvestre que nos rodea. Pero no veo necesariamente que la respuesta sea una ordenanza gubernamental de mano dura para abofetear a la gente con una multa como respuesta”, dijo. “¿Abofetear a la gente con una multa va a detener estos trágicos incidentes? Sé que no puede responder eso, así como esta ordenanza no puede resolver el problema”.

Ann Barnes, subgerente general de Servicios para Animales de Dallas, dijo que se planearán más reuniones y discusiones comunitarias antes de que la ordenanza pueda avanzar. Agregó que podría brindarle a su equipo más apoyo para lidiar con los infractores constantes.

“La alimentación intencional o no intencional es parte de cada caso de coyote escalado que hemos tenido desde el ataque. Probablemente el 50% de ellos nos ignoran con la alimentación y continúa aumentando”, dijo. “No queremos tener otro incidente. Así que ahí es donde entrará la ordenanza, después de la educación. Y si continúan sin seguir la falta de alimentación del coyote, ahí es donde entramos nosotros. No es nada como si fuéramos a ir de puerta en puerta revisando los comederos para pájaros".

No se sabe cuánto sería la multa por una infracción. Según The Dallas Morning News, la sección del código de la ciudad donde se agregaría establece una multa de hasta $2,000 por las reglas relacionadas con la salud pública y el saneamiento, hasta $500 por todas las demás infracciones, o la misma cantidad en multas impuestas. por el estado si la regla de la ciudad refleja la ley estatal.

Bazaldúa, quien preside el comité de calidad de vida, arte y cultura, dijo que no entiende qué está tratando de resolver el plan de cumplimiento “aparte del apaciguamiento de relaciones públicas”.

“Creo que estamos girando nuestras ruedas en la dirección equivocada. Y me gustaría vernos realmente girar nuestras ruedas en la dirección de la educación”, dijo. “Vas en esa dirección, pero estamos poniendo demasiados de nuestros recursos y expandiéndonos demasiado hacia una ordenanza que no necesariamente creo que sea la dirección correcta”.

Un miembro del concejo también preguntó sobre el destino de los residentes a quienes les encanta alimentar a los gatos salvajes al aire libre en el vecindario, que están protegidos de alguna manera.

Los servicios de animales dijeron que recomiendan que todos registren la colonia de gatos salvajes para que puedan ayudar a los residentes con las mejores prácticas.

"No estamos diciendo que alimentes a tus gatos salvajes, sino que lo hagas a la misma hora todos los días y no dejes la comida allí. Saca a los gatos y luego recógelo. todo el tiempo", dijo MeLissa Webber, directora de Servicios para Animales de Dallas.

Otro miembro del consejo preguntó sobre la reubicación de los coyotes.

“Como biólogo profesional de vida silvestre, nunca apoyo la reubicación”, dijo Johnson. “Para fines de gestión de molestias, eso en realidad crea muchos problemas. De hecho, en el estado de Texas, los coyotes están cubiertos por la cuarentena contra la rabia y realmente no hay reubicación de coyotes en Texas. Si se cree que necesitan ser movidos, serán sacrificados”.

Ramón enfatizó al consejo que los coyotes aún cumplen un papel vital en el ecosistema y que el desafío actual es sobre la coexistencia, el establecimiento de límites y la prevención de encuentros.

“Su oración es en gran parte cosas que consideraríamos beneficiosas. Se alimentan de ratones, ratas y otros insectos y crean un equilibrio en el ecosistema”, dijo.

La dieta diversa de los coyotes también ayuda a esparcir semillas para que crezca la vegetación.

“Creo que con la educación, la gente sabrá que tampoco tienes que tenerle miedo a un coyote. Nos tiene mucho más miedo de lo que deberíamos”, dijo el vicealcalde provisional Omar Narváez. “Será necesario que todos nosotros eduquemos a una ciudad sobre algo con lo que nunca antes nos hemos enfrentado”.

Autoridades han estado buscando al animal.