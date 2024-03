Dak Prescott enfrenta denuncia de agresión sexual en Dallas tras demandar mujer por extorsión

DALLAS, Texas — Una mujer que acusa a Dak Prescott de agresión sexual ha presentado un expediente policial sobre el supuesto incidente en 2017 luego que el quarterback de los Cowboys de Dallas la demandó por una extorsión de $100 millones.

La policía de Dallas informó el jueves que se abrió una investigación tras la presentación del reporte a inicios de esta semana sobre la supuesta agresión sexual ocurrida en el estacionamiento de un club de striptease a inicio de 2017.

Los abogados de Prescott radicaron la demanda por extorsión en el condado Collin, al norte de Dallas. Prescott ha negado las acusaciones de la mujer.

Según la demanda, la mujer y sus abogados escribieron una carta a Prescott en la que dicen que la mujer no pediría presentar una acusación penal o dar a conocer su versión si Prescott le pagaba $100 millones.

Un abogado de Prescott se reunió la semana pasada con la policía en Prosper, donde Prescott reside, y dijo que su cliente era la víctima de una posible extorsión, informó el diario The Dallas Morning.

Prescott pide $1 millón en daños dentro de la demanda contra la mujer y sus abogados. El abogado de Prescott, Levi McCathern, dijo que el astro de la NFL nunca ha mantenido relaciones sexuales no consensuales con nadie.

La mujer dijo al canal de televisión WFAA en Dallas que el incidente ocurrió en el asiento trasero de un automóvil SUV luego que ella salió del bar donde trabaja con Prescott.

“Es algo medio embarazoso para ser honesta”, dijo la mujer. “Yo no busqué eso. No busqué que esto me pasara”.

Prescott ha sido el titular de los Cowboys durante sus ocho temporadas con el equipo, apoderándose del puesto tras una lesión de Tony Romo en la pretemporada. Fue el Novato Ofensivo del Año en 2016 y ha sido seleccionado tres veces para el Pro Bowl.