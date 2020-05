Dallas: Aumentan carreras clandestinas y emiten más de 200 multas

TEXAS- La policía de Dallas recibió múltiples llamadas por residentes sobre incidentes de carreras clandestinas esta semana pasada.

Por ello, el departamento de policía envió un mensaje a la comunidad, a través de sus redes sociales, con el objetivo de reducir y detener las actividades de carreras ilegales en la ciudad de Dallas.

El equipo de fuerzas especiales tiene un mensaje para nuestra comunidad.

La policía Dallas exhorta a la comunidad a llamar al 9-1-1 o utilizar la aplicación móvil iWatchDallas para reportar estas carreras clandestinas.

El Domingo 26 de abril, la policía fue llamada a la calle Live Oak, Skillman y la cuadra 9100 de South Link, donde un participante murió a causa de un accidente aparentemente relacionado con las carreras ilegales.

Según la policía de Dallas, los participantes cerraron las calles y prendían fuegos artificiales mientras los vehículos hacían acrobacias.

La policía dijo que los agentes también fueron llamados al estacionamiento del parque Klyde Warren y la intersección de la interestatal 35 y la calle Royal Lane sobre reportes de estas reuniones.

"Fue como si estuviera en una película," dijo Jeff Auvenshine, residente de Dallas. "Fue aterrador. No sabía en qué me había metido porque no había forma de retroceder", agregó.

La policía de Dallas dijo que dio 224 multas, hizo 115 paradas de tránsito y recibió más de 114 llamadas durante el fin de semana; todas relacionadas con carreras ilegales.

Según la policía de Dallas, planean hacer una presentación sobre la ordenanza en la próxima reunión del comité de seguridad pública el 11 de mayo.