Dallas lidera en EEEUU el ”regreso a la oficina” pero prevén casos de ansiedad

Más de un año después de la pandemia en curso, los empleadores piden cada vez más a sus trabajadores que regresen al lugar de trabajo. Y en ninguna parte ese cambio de ritmo es más evidente que en Dallas, según un informe de USA Today.

Más de 4 de cada 10 trabajadores de oficina (41.2%) en el área de Dallas están ya de regreso en sus oficinas, al menos algún tiempo, según los datos compilados por Kastle Systems.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Houston (39.3%) y Austin (38.8%) ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, en la lista de las 10 principales ciudades, y cada una de las tres ciudades de Texas se sitúa muy por delante del promedio combinado de las diez principales ciudades (26.1%).

Los empleadores que todavía están considerando cuándo y cómo traer trabajadores de regreso a la empresa harían mejor en considerar si trabajar en sus casas es el método preferido para su gente, según los expertos.

“Hay bastante evidencia ahora de que muchos trabajadores están realmente felices trabajando en casa durante este último año. Algunos de ellos incluso han sugerido que dejarían su trabajo si se vieran obligados a regresar al lugar de trabajo. Entonces, los empleadores tendrán que ser realmente inteligentes. Va a ser un poco caótico al principio", dijo Doug Kiel, Ph.D., profesor de administración pública y sin fines de lucro en UT-Dallas.

Además de las adaptaciones relacionadas con la pandemia, como el distanciamiento social y la provisión del equipo de protección adecuado, los empleadores deben considerar la salud mental de sus empleados con respecto al cambio importante que les piden a las personas cuando regresan a la oficina.

Por meses escuelas públicas del Valle le pidieron al gobierno estatal los fondos federales del estímulo económico, ya que dicen que este dinero nunca lo recibieron, esto a pesar de que estas instituciones tuvieron que hacer varios gastos debido a la pandemia. El gobernador Greg Abbott anunció la liberación de estos fondos y las reacciones no se hicieron esperar.

“Las organizaciones deben comprender que la gente va a estar ansiosa y la mejor manera de que las personas vuelvan a trabajar de la manera más productiva es crear un entorno en el que se sientan seguras y tengan voz”, refirió Kelli Laos, directora de Metrocare Services, el mayor proveedor de atención médica del comportamiento en el condado de Dallas.

Laos enfatizó que la ansiedad normal asociada con regresar al trabajo incluiría poder identificar ese cambio específico como la fuente de los problemas de uno, y también poder identificar algunas soluciones que pueden ayudar a reducir esa ansiedad.

“Porque la gente simplemente no cambia tan rápido, ¿verdad? No cambiamos, especialmente después de más de un año. Y todavía estamos en eso. Estamos en una mejor posición, pero la pandemia no ha terminado de ninguna manera, así que creo que las organizaciones y las empresas deben ser muy conscientes de eso", dijo Laos sobre el cambio de trabajar en casa a trabajar en la oficina.

Destrozó varias viviendas, y afortunadamente no se reportan heridos.