Decisión 2020: Candidatos para puestos de representantes en Texas

TEXAS - Durante estas elecciones que se realizan hoy martes 3 de noviembre, entre los puestos que están por decidirse se encuentran los de representantes.

A continuación, te compartimos un resumen sobre las posturas de cada candidato:

Representantes - Distrito 24

Entre cinco candidatos está la disputa del distrito congresional por Texas número 24. La contienda se generó luego que el congresista republicano Kenny Marchant, republicano, decidiera no buscar la reelección.

Ahora, los candidatos son los siguientes:

Candace Valenzuela: Demócrata

Beth Van Duyne: Republicana

Darren Hamilton: Partido Libertario

Mark Bauer y Steve Kuzmich: Independientes

Sobre una reforma migratoria: Todos coinciden en seguridad fronteriza. Candace Valenzuela y Steve Kuzmich hablan de un profundo plan. Para aquellos que no han cometido un crimen, Beth Van Duyne plantea estatus legal bajo ciertos criterios. Darren Hamilton busca separar inmigración en dos agencias: una para servicios y otra para el cumplimiento de la ley. Mark Bauer no dejó en claro su posición...

DACA y un posible camino a la ciudadanía: Duyne establecería un estatus legal pero no ciudadanía y dice que los que hayan servido en el ejercito podrían aspirar a la ciudadanía si cumplen un número de años de servicio. Para los sonadores, Valenzuela va por un camino a la ciudadanía. Hamilton habla de un estatus que proteja a las familias de jóvenes bajo DACA y permitirles residencial legal y ciudadanía. Kuzmich y Bauer apoyan un estatus legal inmediato y posibilidades de ciudadanía.

Ciudades santuario: En Twitter, en febrero, la ex alcaldesa de Irving, Van Duyne, mencionó que ponen en peligro las vidas de ciudadanos trabajadores y obedientes de la ley. Hamilton se opone a su existencia, afirma fomentan la criminalidad. Valenzuela, Kuzmich y Bauer no expresaron su punto de vista sobre el tema

Asilo en Estados Unidos: Van Duyne es partidaria de mantener la política de solicitar asilo en el país más cercano del que se huya. Valenzuela habla de ajustes y que no apoyaría una futura separación de familias. Bauer habla de una política que no represente cerrar la puerta a quienes busquen refugio en el país. Hamilton y Kuzmich no dejaron clara su postura.

Este distrito incluye partes de los condados Tarrant, Denton y Dallas. La última vez que estuvo representado por un demócrata fue en el año 2005.

Representantes - Distrito 32

Demócrata Collin Allred: Busca la reelección y considera que es necesaria una reforma migratoria que se asegure la frontera y que esto provea un camino a la ciudadanía. Sobre DACA, Allred fue coautor de la propuesta “Sueño y promesa" que otorgaría la ciudadania a los “Dreamers".

En el tema de las ciudades santuario dice: “Todos deben apegarse a la ley, pero me opongo a leyes y medidas que criminalicen a las comunidades inmigrantes”.

Republicana Genevieve Collins: Reconoce a los inmigrantes latinos como el grupo con mas microempresarios en Texas. Ella es partidaria de un muro fronterizo y de aumentar recursos para la seguridad fronteriza. Sobre DACA cree que los dreamers elegibles, que hayan estudiado en Estados Unidos deberían poder vivir y trabajar legalmente.

En cuanto a las ciudades santuario dice: "condeno cualquier ciudad que se niegue a cooperar con el gobierno federal en asuntos de inmigración”.

Libertaria Christy Mowrey Peterson: Ella considera esencial una reforma migratoria. También cree en el derecho a inmigrar de manera pacífica y considera que debe haber un proceso razonable para aislar enfermedades y criminales. De igual manera considera que todo el que cruce ilegalmente debe regresar a su país y seguir el protocolo porque en sus palabras "es inmoral permitir que unos entren mientras otros esperan su turno”, sobre DACA y las ciudades santuario.

Independiente Jason Sigmon: Considera que el sistema de inmigración debe incluir reglas para empresarios y para trabajadores. Los empresarios deben probar viabilidad financiera para los empleados. Él remplazaría la lotería de visas que desde su punto de vista favorece a las grandes corporaciones.

Sobre DACA asegura haber vivido la experiencia en carne propia al graduarse en Hong Kong y haber sido rechazado por el servicio de inmigración. “Inmigración es un asunto federal y no creo en las ciudades santuario”, asegura.

Aquí te compartimos más sobre las posturas de los candidatos sobre diversos temas como la inmigración.

REPRESENTANTES - DISTRITO 33

El Distrito Congresional de Texas número 33 abarca la parte norte del estado que incluye porciones de los condados Dallas y Tarrant. En esta contienda hay 5 candidatos:

Carlos Quintanilla: Se ha postulado bajo el Partido Independiente. En recientes entrevistas, Quintanilla se ha manifestado 100 por ciento a favor de DACA, apoya un camino justo y comprensivo hacia la ciudadania, desea crear un tipo de identificación y licencia de conducir para inmigrantes indocumentados. También está en contra de la política de separación de familias y asegura que el sistema de asilo político necesita ser transformado.

Fabian Cordova Vasquez: Es el candidato por el Partido Republicano. En el sitio de internet de su campaña dice: “yo creo que podemos hacer un mejor esfuerzo bipartidista en el tema de inmigración, DACA y leyes de asilo”. Él asegura que le da la bienvenida a todos los inmigrantes que vengan a este país pero de una forma correcta y legal.

Jason Reeves: Es el candidato por el Partido Libertario. Se graduó de la carrera de educación de la universidad Missouri Southern State. No tiene una pagina oficial de campaña, pero en el 2014 en un artículo de Dallas Observer comentó que el tema de la inmigración es una de sus prioridades. Él dijo que apoya una reforma migratoria siempre y cuando la frontera sea segura.

Rene Welton: Candidata por el Partido Independiente y se considera una defensora de la igualdad. Su plan es trabajar con el congreso para mejorar las leyes de asilo politico y de inmigración. Ella está a favor de DACA y planea apoyar a los dreamers para que logren la ciudadanía.

Marc Veasey: El congresista demócrata busca la reelección para este puesto. En la guía de votantes del 2020 del periódico Dallas Morning News reiteró que una reforma migratoria comprensiva es lo mejor para la economía, la seguridad y el futuro de este país. Él considera a los dreamers como una gran fuente de contribución para la nación. Sobre las leyes de asilo político le comentó a dicho periódico que el país debe mantenerse como un refugio para las víctimas de la tiranía, pero en sí el Congreso necesita hacer modificaciones a las leyes para evitar violaciones al proceso.

Te contamos más aquí sobre los candidatos y sus posturas en diferentes temas como inmigración, DACA, economía, entre otros temas.

REPRESENTANTE ESTATAL - DISTRITO 107

En la boleta electoral este año está el puesto de representante para el distrito 107. Actualmente, el cargo lo mantiene la demócrata Victoria Neave, quien ahora busca una releeción y espera vencer al republicano Samuel Smith.

El Distrito 107 incluye partes de Dallas, Balch Springs, Garland y Mesquite. De hecho, en estas ciudades hay una gran presencia hispana por lo que estar bien informados sobre los planes y puntos de vista de los dos candidatos es importante.

Victoria Neave: La representante ha logrado asegurar dos términos como representante de Texas y en su tiempo en el gobierno ha creado 16 leyes enfocadas en asuntos que impactan a mujeres y abogando por sus derechos, igualdad y seguridad. En cuanto a inmigración, la representante asegura apoyar una reforma migratoria. También asegura estar del lado de los jóvenes protegidos por DACA.

Neave está en contra de varias políticas en práctica bajo la administración presidente Donald Trump, como por ejemplo, la separación de familias en la frontera. Otros valores importantes para Neave son educación, cuidado de salud y derechos civiles.

Samuel Smith: Es un veterano de guerra e ingeniero civil que valora las fuerzas armadas, la familia, la religión, las organizaciones comunitarias y el emprendimiento, particularmente de negocios pequeños. Según su campaña, si se convierte en representante de Texas del Distrito 107, él promete bajar los impuestos de propiedades, hacer cambios en el currículo académico de las escuelas, crear comunidades mas seguras, crear una reforma de justicia criminal y abogar por los derechos de padres de familia y niños.

Sobre inmigración, a través de su cuenta social de Facebook, el candidato aseguró que está en contra de la inmigración ilegal pero que está a favor de los refugiados y los extranjeros que llegan al país legalmente.

Ambos candidatos tienen paginas personales en el internet donde explican detalladamente su posición en varios asuntos locales. Para ingresar al sitio de internet de Neave, puedes presionar aquí. Para ver el sitio de internet de Smith, puedes presionar aquí.

