Despensas de alimentos gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas y del condado Tarrant tendrán mañana viernes varias localidades en su repartición de alimentos.

No tiene que registrarse, pero sí le pedirán su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de residencia. Los alimentos se entregarán en orden de llegada hasta que duren.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Our Savior Lutheran en el 3003 Horizon Rd en Rockwall.

- North Colony Church of Christ en el 6404 Paige Rd en The Colony.

- C.H. Collins Athletic Complex en el 1500 Long Road en Denton

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Grand View Baptist Church en el 1401 Interstate 30 en Mesquite.