Despensas de alimentos gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá su tradicional repartición de alimentos en varias localidades.

Los participantes no tienen que registrarse o presentar una identificación Lo que sí le pedirán es su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de residencia.

A continuación las localidades y horarios:

Viernes 21 de junio - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Crossroads Covenant Church en el 647 E Pleasant Run Rd en DeSoto.

Sábado 22 de junio - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

