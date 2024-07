Despensas de alimentos gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá su tradicional repartición de comida en varias localidades esta semana.

Las personas no tienen que registrarse o mostrar una identificación. Lo que sí le pedirá es su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de residencia. Las despensas se entregarán en orden de llegada hasta que duren.

A continuación las localidades y horarios:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Miércoles 10 de julio - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Shiloh Missionary Baptist Church en el 921 W Illinois Ave en Dallas.

Jueves 11 de julio - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Wylie Church of Christ en el 901 S Ballard Ave en Wylie.

Viernes 12 de julio

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Greater El Bethel - C.O.G.I.C. en el 517 Helen St en Garland.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - North Colony Church of Christ en el 6404 Paige Rd en The Colony.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Our Savior Lutheran en el 3003 Horizon Rd en Rockwall.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Grand View Baptist Church en el 1401 Interstate 30 en Mesquite.

Sábado 13 de julio - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

Una experta de Nerdwallet nos da importantes consejos a la hora de comprar pasajes de vuelos de último minuto.