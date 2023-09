Despensas de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá repartición de alimentos en varias localidades esta semana.

Los presentes no tienen que registrarse o presentar una identificación. Los alimentos se darán en orden de llegada hasta que duren. Sólo se pedirá que brinde su nombre, el tamaño de su familia y el código posta de su residencia.

A continuación las localidades y horarios:

Miércoles 13 de septiembre - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Lawrence and Marder Church of Christ en el 2600 Lawrence St en Dallas.

Jueves 14 de septiembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Wylie Church of Christ en el 901 S Ballard Ave en Wylie.

Viernes 15 de septiembre

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Iglesia Episcopal de la Santa Natividad en el 410 Lincoln St en McKinney.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Greater El Bethel COGIC en el 517 Helen St en Garland.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Crossroads Covenant Church en el 647 E Pleasant Run Dr en DeSoto.

Sábado 16 de septiembre

- 11:00 a.m. a 1:00 p.m. - Hope Health Waxahachie en el 411 East Jefferson St en Waxahachie.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt B Zion Baptist Church en el 207 State Highway 309 en Kerens.

