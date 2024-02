Despensas de alimentos gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá varias localidades para su tradicional repartición de alimentos.

Las personas no tienen que registrarse, pero si deben llevar una identificación. La repartición se realizará en orden de llegada hasta que dure la mercancía. Se le pedirá su nombre, tamaño de la familia y el código postal de residencia.

A continuación las localidades y horarios:

Viernes 2 de febrero

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - North Colony Church of Christ en el 6404 Paige Rd en The Colony.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Grand View Baptist Church en el 1401 Interstate 30 en Mesquite.

Sábado 3 de febrero

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

