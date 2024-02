Despensas de alimentos gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá su tradicional repartición de alimentos en varias localidades.

Las personas interesadas no tienen que registrarse, pero sí deben de presentar una identificación, dar su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de residencia. Los alimentos se repartirán en orden de llegada hasta que duren.

A continuación las localidades y horario de esta semana:

Miércoles 21 de febrero - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Denley Drive Missionary Baptist Church en el 1519 S Denley Dr en Dallas.

Jueves 22 de febrero

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Marsalis Ave Church of Christ en el 2431 S Marsalis Ave en Dallas.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Casa Amistad en el 126 Brannon St en Grand Prairie.

Viernes 23 de febrero - Ambas de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Iglesia Adventista del Septimo Dia Dallas Norte en el 3751 Merrell Rd en Dallas.

- Covenant Life Church en el 423 N College St en Waxahachie.

Sábado 24 de febrero - Ambas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- Owenwood Farm and Neighbor Space en el 1451 John West Rd en Dallas.

