Despensas de alimentos gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá su tradicional repartición de alimentos esta semana.

Los participantes no tienen que registrarse o presentar una identificación. Lo que sí se le pedirá es el nombre, el tamaño de su familia y el código postal de residencia. La entrega será en orden de llegada hasta que dure la mercancía.

A continuación el listado de localidades y horarios:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Miércoles 16 de octubre - 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

- Denley Drive Missionary Baptist Church en el 1519 S Denley Dr en Dallas.

Jueves 17 de octubre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Gateway Church - Grand Prairie Campus en el 2404 N Carrier Pkwy en Grand Prairie.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Casa Amistad en el 126 Brannon St en Grand Prairie.

Viernes 18 de octubre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Crossroads Covenant Church en el 647 E Pleasant Run Rd en DeSoto.

Sábado 19 de octubre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

Reser’s Fine Foods está retirando voluntariamente del mercado una cantidad limitada de kits de comidas debido a la inclusión de pollo retirado del mercado de un proveedor de ingredientes externo (BrucePac). El retiro del mercado del proveedor de ingredientes (BrucePac) se debe a una posible contaminación con Listeria monocytogenes.