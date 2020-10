Detienen a concejal en Fort Worth por presuntamente manejar ebrio

TEXAS - Oficiales con el Departamento de Burleson confirmaron la detención de un concejal de Fort Worth que presuntamente manejaba bajo la influencia del alcohol.

De acuerdo con el reporte policial, el sábado 17 de octubre de 2020, alrededor de las 2:21 a. m., un oficial observó que una camioneta no se detuvo por completo en una señal de alto.

Después, el vehículo continuó y golpeó una curva, se subió a una zona verde, regresó a la calle y después volvió a chocar con una curva mientras el agente encendió la sirena para detenerlo.

El conductor fue entonces identificado por la policía como Cary Moon, quien es concejal de la ciudad de Fort Worth y presuntamente manejaba bajo la influencia del alcohol.

Telemundo 39 contactó al concejal para una explicación sobre lo sucedido, a lo cual el nos respondió lo siguiente:

"Me haré cargo de mis propias acciones o problemas legales. Por el momento no podemos comentar sobre detalles del caso. Agradezco a aquellos que me han contactado para apoyarme en la situación".