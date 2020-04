Discrepancias en la Corte de Comisionados del condado Dallas sobre el uso de mascarillas

La Corte de Comisionados del condado Dallas se reunió, con caracter de emergencia, para discutir la orden del juez Clay Jenkins de exigir a cierto sector de la población usar mascarillas a partir de este sábado.

La orden emitida ayer, va dirigida para todos los trabajadores esenciales para que usen una mascarilla todo el tiempo mientras estén laborando, y también aplica a las personas que visiten los lugares como considerados esenciales como tiendas de comida, bancos y gasolineras.

El comisionado John Wiley Price ha cuestionado la decisión porque Jenkins dijo que la gente puede usar una bufanda, un pañuelo, o confeccionada con tela. Pero dijo que eso no está autorizado por el Departamento de Salud y no se sabe si son efectivas o no.

Tras varias discusiones entre ellos, se acordó la reapertura de tiendas de manualidades para que la gente puede comprar artículos para hacer sus mascarillas.

Además, nuevamente cuestionaron al juez Jenkins porque presuntamente tomó esta decisión sin avisar a los comisionados, según dijo el comisionado J. J. Koch.

Al momento, los comisionados están escuchando opiniones de los expertos sobre el impacto positivo o negativo de esta orden.

Hace unos días, la junta de comisionados votó para reducir el poder de decisión que el Juez tiene durante esta situación de emergencia. Y esto consiste ahora en que Clay Jenkins debe avisar al resto de los comisionados por los menos con tres días de anticipación sobre cualquier decisión.

Todos deberán empezar a usarlas a partir de este sábado para frenar la propagación del coronavirus.