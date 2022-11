Distribución de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas anunció que tendrá una distribución de alimentos esta semana.

Las personas que participen de la actividad no tienen que registrarse. Los alimentos se darán en orden de llegada hasta que duren. No obstante, deben de presentar una identificación, el nombre, la cantidad de miembros de la familia y el código postal.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Aquí las fechas, horarios y lugares de esta semana:

Martes 8 de noviembre:

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - Dallas West Church of Christ en el 3510 N Hampton Rd en Dallas

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Crossroads Assembly of God en el 1501 E Joe Ramsey Blvd en Greenville.

Miércoles 9 de noviembre:

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Shiloh Missionary Baptist Church en el 921W. illinois Avenue en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Wylie Church of Christ en el 901 S Ballard Ave en Wylie.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Lawrence and Marder en el 2600 Lawrende St en Dallas.

Jueves 10 de noviembre:

- 9:00 a.m. a 11:30 a.m. - Midlothian Bible Church en el 4250 FM 663 en Midlothian.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - el Jubilee Park and Community Center en el 917 Bank Street en Dallas.

Viernes 11 de noviembre:

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Islamic Center of Irving en el 2555 Esters Rd en Irving.



Sábado 12 de noviembre:

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - CommunityMissionary Baptist DeSoto en el 115 W. Beltline Rd en DeSoto.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mr Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - University of North Texas Dallas en el 7300 University Hills Blvd en Dallas.

Suman ocho millones en todo el mundo y son conocidos por su perseverante evangelización.