Distribución de comida en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá una repartición de alimentos en varias localidades esta semana.

Los participantes no tienen que registrarse. La repartición de comida será en orden de llegada hasta que dure. Las personas deben de presentar una identificación, compartir su nombre, el número de integrantes de su familia y el código postal.

A continuación las fechas y localidades:

Martes 6 de diciembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Ladonia City Hall en el 100 Center Plaza en Ladonia.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Iglesia Cristiana Amiel en el 250 S. Bell St en Royse City.

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - Dallas West Church of Christ en el 3510 N Hampton Rd en Dallas.

Miércoles 7 de diciembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Buckner Children and Family Services en el 2006 Didsbury Circle en Dallas

Jueves 8 de diciembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Grandview Baptist Church en el 1401 I-30 en Mesquite.

Viernes 9 de diciembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Greater El Bethal Church of God in Christ en el 517 Helen St en Garland.

- 11:00 a.m. a 1:00 p.m. - New Hope Fellowship en el 475 E Oastes Rd en Garland.

Sábado 10 de diciembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Community Missionary Baptist DeSoto en el 115 W. Beltline Rd en Dallas.

- 9:00 a.m. a 12:00 p.m. - Owenwood Farm and Neighbor Space en el 1451 John West Road en Dallas.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

