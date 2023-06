Distribución de despensas de alimentos en el norte de Texas

Texas - El Banco de Comida del Norte de Texas tendrá esta semana una distribución de alimentos en varias localidades.

Los participantes no tienen que registrarse ni presentar una identificación. Lo que sí le pedirán a las personas es su nombre, la cantidad de miembros de su familia y el código postal en el cual reside. Las entregas serán en orden de llegada hasta que duren las despensas.

A continuación las localidades y horarios:

Martes 6 de junio

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Ladonia City Hall en el 100 Center Plaza en Ladonia.

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Iglesia Cristiana Amiel en el 205 S. Bell St en Royse City.

- 11:00 a.m. a 1:00 p.m. - Lancaster Veterans Memorial Library en el 1600 Veterans Memorial Parkway en Lancaster.

Jueves 8 de junio - Todas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Wylie Church of Christ en el 901 S Ballard Ave en Wylie.

- Ferris Junior High en el 1002 E 8th St en Ferris.

Viernes 9 de junio - Todas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Greater El Bethel C.O.G.I.C. Church en el 517 Helen St en Garland.

- JIreh's Tabernacle Worship Center en el 1228 Newsome Rd en Mesquite.

Sábado 10 de junio - Todas de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Mt Zion Baptist Church of Sandbranch en el 129 Burns Dr en Seagoville.

- Community Missionary Baptist Church DeSto en el 115 W. Beltline Rd en Dallas.

