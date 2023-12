Distribución de despensas gratis en el norte de Texas

El Banco de Comida del Norte de Texas llevará a cabo su repartición de alimentos en varios lugares esta semana.

Los participantes no tienen que registrarse, pero sí le pedirán una identificación. Además, le pedirán su nombre, el tamaño de su familia y el código postal de su residencia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 39 aquí.

Las despensas se repartirán en orden de llegada hasta que dure la mercancía.

A continuación las localidades y horarios:

Jueves 28 de diciembre - 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

- Marsalis Ave Church of Christ en el 2431 S Marsalis Ave en Dallas.

Viernes 29 de diciembre

- 9:00 a.m. a 11:00 a.m. - Crossroads Covenant Church en el 647 E Pleasant Run Rd en DeSoto.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Covenant Life Church en el 423 N College St en Waxahachie.

- 10:00 a.m. a 12:00 p.m. - Iglesia Adventista del Septimo Dia Dallas Norte en el 3751 Merrell Rd en Dallas.

Los abastsos de sangre bajan en esta época por la infinidad de accidentes y por eso los bancos de sangre alientan a las personas a donar.